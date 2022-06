Previsioni meteo, Caronte infiamma l’Italia: attese due settimane con 12°C sopra la media

Dopo Hannibal e Scipione, l’Italia sta per essere raggiunta da Caronte, il terzo e durissimo anticiclone africano dell’Estate 2022: come suggerisce il nome, che rimanda al guardiano dell’inferno dantesco dagli occhi rossi come braci accese, porterà le temperature a livelli altissimi con punte di 12 gradi sopra la media stagionale.

Previsioni meteo: l’arrivo di Caronte

Ci attenderanno dunque due tra le settimane più calde di sempre per il mese di giugno, con gradi che ovunque saranno di 7 o 12 punti sopra la norma. Molte città sperimenteranno, almeno fino al 6 luglio, valori di 38°C (contro una media del periodo di 27-28°C). I picchi verranno registrati in Sardegna, a Decimomannu, dove la prossima settimana sono attesi 44 gradi, ma anche a Siracusa che si appresta a toccare i 43. Quasi tutta la Puglia ne avrà poi 40, a Roma saranno almeno 39 e in Valpadana 38.

Si tratta di cifre decisamente anomale per il periodo, tenendo conto che a fine giugno la temperatura massima “normale” sarebbe intorno ai 26°C al Nord, ai 27 al Centro e ai 28 al Sud.

Temporali e grandinate al Centro-Nord

Va comunque evidenziato che, sul lato più occidentale della penisola, deboli infiltrazioni d’aria instabile manterranno elevato il rischio di forti temporali con grandine almeno fino a domani (ma anche nelle prossime due settimane potrebbero esserci).

Dalle prossime ore, le regioni tirreniche del Centro, la Sardegna e le zone a Nordovest dovranno infatti fare i conti con nubi via via sempre più minacciose e rovesci anche temporaleschi. I rischi maggiori li correranno la Liguria, l’alta Toscana, l’Emilia occidentale e gran parte dell’arco alpino. Nel corso del pomeriggio l’attività si sposterà poi su tutta la Lombardia, il Veneto ed il Friuli Venezia-Giulia.

L’intensità dei fenomeni potrebbe risultare assai elevata a causa del contrasto tra la forte calura e l’aria più instabile: non sono dunque da escludere intense ed improvvise raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate con chicchi di grosse dimensioni.