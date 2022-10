Previsioni meteo, dopo Scipione arriva l’anticiclone di Halloween

Per gli esperti non ci sono dubbi: le previsioni meteo parlano di un anticiclone per il weekend di Halloween all’insegna del gran caldo su tutte le Regioni d’Italia e anche su gran parte dell’Europa. Il nostro Paese è preda in questo periodo dell’anno dell’anticiclone delle Azzorre, che rende il clima più mite in autunno. Purtroppo, però, a questo fenomeno naturale tipico dell’autunno italiano si aggiunge l’aria calda proveniente dal Nord Africa.

Previsioni meteo: l’anticiclone «spaventoso» per Halloween

In un contesto del genere, si crea un anticiclone «spaventoso» per Halloween, almeno dal punto di vista delle temperature. Il caldo anomalo provocherà problemi anche nella Pianura Padana, dove lo smog avrà modo di accumularsi per via del lungo periodo senza piogge. In più, il rischio nebbia è davvero dietro l’angolo. Tutta l’Europa centro-orientale sarà coinvolta in questo fenomeno. Alcune previsioni parlano anche di una situazione che si protrae fino ai primi di novembre.

In Italia settentrionale e in Europa Centrale ci saranno delle temperature anche di 8-10 gradi in più rispetto alle medie della stagione autunnale. Le previsioni meteo parlano anche di una temperatura di 12 o 15 gradi, quasi primaverile più che autunnale, aumentata anche dalla potenziale umidità.

Caldo anomalo in Italia

Il caldo anomalo coinvolgerà anche le zone di alta montagna, dove lo zero termico si potrà riscontrare solo a 4.000 metri di altezza. Per quanto riguarda l’intero Paese, invece, avremo delle temperature medie dai 21 ai 28 gradi, con la Sardegna che arriverà a 30 gradi, come se l’estate non fosse mai passata.

Il rischio nebbia non coinvolgerà solo le regioni del Nord, come Emilia Romagna e Veneto, ma anche Puglia e Campania, in particolare nella giornata del 27 ottobre. Il caldo africano non è quindi ancora passato, con temperature che permettono di stare senza cappotto in città anche nel weekend di Halloween.