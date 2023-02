Meteo, le previsioni del 28 febbraio: pioggia, vento e neve fino a venerdì

Feddo, piogge e nevicate. Secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni assisteremo ad un’atmosfera invernale e tempo instabile. Potrebbe essere l’ultimo colpo di coda dell’inverno. Febbraio si chiuderà, infatti, con un freddo invernale e temperature sotto le medie. Previste piogge e nevicate al Centro-sud.

Le previsioni meteo dal 28 febbraio

Nel corso della settimana, una forte depressione colpirà il Centro-Sud della penisola che sarà riguardato da frequenti precipitazioni con neve in Appennino anche sotto i 1.000 metri su quello centrale. Il Nord Italia, invece, sarà meno interessato dal maltempo – solo qualche pioggia tra mercoledì e giovedì. Il fenomeno è dovuto all’aria artica che ha raggiunto le regioni settentrionali e parte del Centro e che sì manterrà inalterata per tutta la giornata di domani. L’aria fredda ha raggiunto il Mediterraneo generando un vortice ciclonico che ha prodotto forti venti e neve a bassa quota.

Temperature inferiori alle medie e condizioni invernali ci accompagneranno ancora e solo nel fine settimana si attenueranno con una piccola risalita delle temperature. Da venerdì, infatti, le condizioni dovrebbero migliorare a partire dal Nord dove torneranno ampie schiarite, e poi anche al Centro nella giornata di sabato.

Marzo inizierà con piogge al Centro-Sud e attenuazione del freddo al Nord

Già da questa sera assisteremo ad un leggero peggioramento con piogge locali a tratti intense e neve sull’Appennino centrale oltre i 700-1300 metri. Marzo inizierà dunque con piogge al Centro-Sud e un leggero attenuamento del freddo al Nord, ma il vortice di bassa pressione continuerà a insistere per buona parte della settimana. Ci saranno quindi piogge, temporali, vento e anche nevicate a quote basse, in alcuni casi anche in pianura. Le regioni più interessate saranno quelle del Centro-Sud, in particolare Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e a tratti anche Basilicata, Puglia e Sicilia. La neve cadrà sugli Appennini centrali e in Sardegna a partire dai 700-900 metri,