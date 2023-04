Previsioni meteo 25 aprile: piogge al Centro-Nord e sole al Sud

Un 25 aprile instabile, con un tempo che varierà, a macchia di leopardo, da nord a sud. Tra rovesci, possibili temporali, annuvolamenti e schiarite, vediamo come saranno le previsioni per domani, attraversando la penisola dal nord al sud, passando per il centro.

Le previsioni meteo del 25 aprile al Nord

Per le regioni del nord, la Festa della Liberazione sarà caratterizzata da precipitazioni che saranno da scarse a veri e propri rovesci, fin dal mattino. E’ previsto un leggero calo delle temperature nelle zone caratterizzate dal maltempo.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Situazione differente per il Centro, almeno nelle ore del mattino: durante il pomeriggio infatti è atteso un peggioramento sulla Toscana interna e sulle Marche, dove non si escludono temporali. Nelle restanti regioni, e sulla Sardegna è previsto sole. Le temperature saranno stabili in tutte le città, con massime comprese fra i 17 e i 21 gradi. Nella capitale, la giornata del 25 aprile sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso per tutto il giorno, al contrario di Firenze, dove il cielo sarà coperto al mattino, con temporali e schiarite nel pomeriggio e in serata.

Le previsioni al Sud

Previsioni da primavera inoltrata al Sud, con sole su tutte le regioni, con qualche nuvola solo tra il Cilento, il Pollino, il Cosentino tirrenico. Solo sul Gargano sono previste possibili piogge nel pomeriggio. Le temperature saranno tra i 14°C di Potenza e i 19-22°C delle altre città. A Napoli cielo con nubi sparse, mentre a Palermo splenderà il sole per tutto il giorno.