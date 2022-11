Meteo, le previsioni del 16 novembre: al Nord neve sulle alpi

Meteo, le previsioni del 16 novembre: la Protezione Civile ha inserito 11 Regioni in codice giallo, sia per rischio idrogeologico sia per via delle forti piogge che dovrebbero arrivare domani. In particolare, le precipitazioni fanno paura in: Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica e Calabria centro-settentrionale. Oltre alla pioggia, c’è da tenere in considerazione anche il forte vento. Il cielo sarà molto nuvoloso anche in Trentino-Alto Adige, soprattutto sulle Alpi, a oltre 1.300 metri di quota.

Meteo cosa dicono le previsioni del 16 novembre

Le schiarite ci saranno invece in Piemonte, ma solo a partire dal primo pomeriggio. Nubi e temporali caratterizzeranno il meteo in Sardegna, mentre l’Umbria avrà una mattinata carica di tempeste, ma un pomeriggio decisamente più tranquillo. L’allerta gialla si riferisce soprattutto a Toscana, Lazio e Umbria. In Sardegna miglioreranno le condizioni meteo nel pomeriggio, ma solo nelle zone orientali. Anche in Abruzzo si noteranno forti piogge. In questa ultima Regione, però, ci si riferisce solo alle zone interne tra le montagne.

Precipitazioni sparse e a carattere temporalesco anche in Calabria, Puglia e Campania. In particolare, è il territorio campano a essere in difficoltà secondo la protezione civile per via delle piogge intense. L’allerta gialla è prevista in: Molise, Campania, Basilicata interna, in Puglia nella provincia di Foggia e nel Gargano, in Calabria settentrionale tirrenica e nella Sicilia occidentale e tirrenica.

Pioverà domani?

L’allerta gialla non lascia dubbi. Le piogge saranno forti e intense, quindi conviene portare l’ombrello e fare attenzione quando ci si mette alla guida per andare al lavoro già dalle prime ore del mattino. Le prime piogge potrebbero portare a schiarite nel pomeriggio, ma solo al Nord e al Centro.

Si deve fare anche molta attenzione alle nubi, perché possono ridurre la visibilità e causare della nebbia. In Campania i ffenomeni temporaleschi hanno già causato dei danni solo qualche giorno fa.