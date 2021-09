Pretty Woman, questa sera, 22 settembre 2021, su Rai1: quali sono i film più riproposti in tv

Un grande classico degli anni ’90, un’intramontabile storia d’amore, tutto questo è Pretty Woman. Il film, diventato cult, e diretto da Garry Marshall, verrà trasmesso questa sera 22 settembre su Rai 1 in prima serata, dalle 21.20.

Pretty Woman, la trama del film trasmesso questa su Rai1

Aspetto affascinante e rubacuori incallito, Edward Lewis è anche un mago del mondo della finanza. La sua specialità è comprare aziende dissestate, risanarle e rivenderle a caro prezzo. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni nei suoi pranzi di lavoro.

Pretty Woman, il film cult trasmesso già 29 volte in tv

Con quella di questa sera, saranno 29 le volte in cui Pretty Woman è stato trasmesso in televisione. Un vero e proprio successo che continua da oltre 20 anni. Addirittura, l’anno scorso, riproposto ancora una volta in prima serata su Rai 1, vinse la battaglia dello share con il 15,7 per cento e un totale 3,8 milioni di spettatori di media. L’ennesimo attestato di fiducia per un vero proprio capolavoro di sceneggiatura che, ricalcando un po’ la trama di Cenerentola, non sembra risentire del tempo che passa.

Pretty Woman, quali sono gli altri film più trasmessi in tv

Tuttavia, non è difficile trovare altre pellicole trasmesse tante volte sul piccolo schermo. Tanto che alcuni sono diventati delle vere e proprie pietre miliari del palinsesto della televisione italiana.

Tra i film più trasmessi in tv Una poltrona per due

Se si pensa al periodo natalizio, il più delle volte la prima associazione è Una Poltrona Per Due con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Sulla fortunata circostanza, che ha fatto di questo film un appuntamento fisso per l’Italia, è stata interrogata, durante la 78esima mostra del cinema di Venezia anche Jamie Lee Curtis, che nella pellicola si mostra in topless: «Quindi mi mostrano ancora nuda in tv? Evviva. State mantenendo in vita il mio seno dei ventun anni. La bellezza non è stata il centro della mia vita, ci ho giocato per un secondo, era ciò che mi era chiesto».

Tra i film più trasmessi in tv anche i cult della commedia made in Italy

Nelle case degli italiani ovviamente non potevano mancare film del Belpaese. Una delle pellicole più riproposte è la commedia del 1991 ideata e interpretata da Roberto Benigni: Johnny Stecchino. Tra le sorprese che non ci si aspetta, c’è anche il terzo film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice, riproposto addirittura più della commedia d’esordio Tre uomini e una gamba. Andati in onda più e più volte, anche loro sempre apprezzati, ci sono Il ciclone di Leonardo Pieraccioni; Bianco, rosso e Verdone, mitico ed esilarante comico road movie del 1981 con Carlo Verdone e Il ragazzo di campagna, il film del 1984 sulle disavventure di Artemio, interpretato da Renato Pozzetto, che abbandona il suo trattore per cercare fortuna nel traffico milanese.

I musical più trasmessi in tv

Tra i musical più trasmessi in tv c’è Dirty Dancing, cult del 1987 che ha consacrato Patrick Swayze come attore e ballerino. Sempre in tema musical c’è Grease con un energico John Travolta. Film talmente apprezzato da dare, in seguito, il via ad una serie di remake di grande successo.

I film degli anni 2000 più amati dagli italiani

Anno 2006, Maryl Streep e Anne Hathaway insieme per creare uno dei più amati film di sempre: Il diavolo veste Prada. Tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, è diventato un vero e proprio cult per tutti gli amanti di moda e dona tutte le volte un’attuale lezione di stile. Non più nuovissimo, ma una soluzione quando c’è un buco nel palinsesto: Il diario di Bridget Jones, la commedia romantica per eccellenza, uscita nel 2001 e interpretata dalla camaleontica Renée Zellweger.