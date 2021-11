Presunta love story con una donna: si dimette l’arcivescovo di Parigi

Piove sul bagnato per la Chiesa francese. Dopo gli scandali dei mesi scorsi riguardanti pedofilia e abusi sessuali e violenze alle suore all’interno del rapporto Sauvé, nuove polemiche investono la Francia. Stavolta il protagonista della vicenda, però, è uno solo: l’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit. Secondo Le Figaro, uno dei più famosi quotidiani francesi, l’alto prelato avrebbe proposto al Papa di rassegnare le proprie dimissioni, dopo lo scandalo che lo ha investito su una presunta love story con una donna nel 2012.

Michel Aupetit: la presunta love story del 2012

A generare lo scandalo ci sarebbe una mail del 2012 in cui Michel Aupetit scrive a una donna. Tra i due sembra esserci un rapporto molto più intimo che di semplice conoscenza, forse addirittura una love story. All’epoca dei fatti, l’uomo era vicario generale di Parigi e la mail, scoperta nel 2020, viene letta anche dal suo entourage. Secondo il settimanale Le Point, la Chiesa di Parigi ha fatto prontamente partire delle indagini interne tenendo a conoscenza dei fatti anche la Santa Sede.

Michele Aupetit: le sue parole sulla presunta love story

Lo stesso Aupetit ha spiegato al settimanale Le Point la sua versione della storia: «Quando ero vicario generale, una donna si è fatta viva a più riprese con visite, email e altro, a tal punto che talvolta ho dovuto prendere delle disposizioni per distanziarci. Riconosco tuttavia che il mio comportamento nei suoi riguardi è potuto essere ambiguo, lasciando così sottendere l’esistenza tra di noi di una relazione intima e di rapporti sessuali, cosa che smentisco con forza. All’inizio del 2012, ho informato il mio direttore spirituale e, dopo aver discusso con l’arcivescovo di Parigi di quel tempo, il cardinale André Vingt-Trois, ho deciso di non vederla più e l’ho informata. Nella primavera 2020, dopo aver ricordato questa vecchia situazione con i miei vicari generali, ho avvertito le autorità della Chiesa».

Michel Aupetit: le dimissioni

Le dimissioni dell’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, sarebbero state non rassegnate ma proposte lunedì scorso. L’utilizzo a più riprese del verbo proporre nasce da un fatto preciso. Soltanto il Pontefice, quindi in questo casa Papa Francesco, può decidere se accettarle o meno, rimuovendo l’arcivescovo dall’incarico.

Chi è Michel Aupetit

Michel Aupetit è l’arcivescovo di Parigi dal 2017. La sua carriera nella Chiesa è partita tardi, a 44 anni, dopo un’iniziale vita da medico. Negli anni scorsi è salito agli onori della cronaca per gli scontri con Macron sulle misure per contenere il Covid. Durante l’incendio di Notre-Dame, aveva chiesto a tutte le chiese parigine di suonare le campane per richiamare i fedeli alla preghiera.