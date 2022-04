Francia, i Repubblicani cannibalizzati da Macron rischiano di scomparire

Destra, chi l’ha vista? Il primo turno delle Presidenziali francesi ha ‘punito’ la droite storica dei Républicain (oltre al Partito socialista). Valérie Pécresse si è fermata al 4,8 per cento, ben distante dal 20 per cento ottenuto da François Fillon nel 2017. Una caduta vertiginosa per il partito che ha segnato il risultato peggiore della sua storia. Nel dettaglio, Pécresse è arrivata prima in solo 37 comuni, contro i 5.900 ‘vinti’ da Fillon cinque anni fa nonostante il Penelopegate, lo scandalo dell’assunzione della moglie come collaboratrice.

Il 60 per cento dei comuni roccaforte dei Repubblicani sono andati a Macron

A spartirsi quel bottino sono stati negli ultimi anni Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Più del 60 per cento di questi 5.900 roccaforti repubblicane sono state infatti conquistate da En Marche. Si tratta delle zone alto borghesi della parte ovest di Parigi (in Italia diremmo Ztl), le città al confine con la Svizzera e della Loira. La leader di Rassemblement National si è accontentata di un terzo, risultando prima soprattutto nelle zone rurali. Nei 2000 feudi di Fillon – dove i Républicain avevano conquistato almeno un terzo dell’elettorato al primo turno delle elezioni del 2017 – Macron è in testa con il 37 per cento, mentre Le Pen lo segue al 18. Meno della media nazionale del 23,1 per cento, ma comunque il 3 per cento in più rispetto ai risultati ottenuti da Rn in queste zone cinque anni fa. Anche Éric Zemmour si è fatto spazio realizzando un risultato superiore dell’11 per cento a quello ottenuto a livello nazionale. In casa Pécresse invece non ha raccolto che il 9,4 per cento dei consensi.

Il declino del partito spiegato con il caso di Neully-sur-Seine

Basta osservare il declino del partito in una roccaforte storica come Neuilly-sur-Seine, nella parte ovest di Parigi. La città ha avuto per quasi 20 anni sindaco Nicolas Sarkozy. Dal 2002, il candidato di destra è sempre arrivato primo, con oltre il 44 per cento di preferenze. Nel 2017, il 65 per cento degli elettori si erano espressi per Fillon. Quest’anno le cose sono andate diversamente: Macron ha ottenuto il 49 per cento, raddoppiando il risultato di cinque anni fa. Zemmour è arrivato secondo con il 19 per cento, quasi tre volte di più del 7 per cento nazionale. Infine, terza, Pécresse che si è dovuta accontentare del 15 per cento.

La richiesta di donazioni per pagare la campagna elettorale

Non arrivando nemmeno al 5 per cento, i Repubblicani non hanno diritto al rimborso per le spese elettorale. Per questo Pécresse ha lanciato una richiesta di donazioni. «Ne va della sopravvivenza della destra repubblicana», ha detto intestandosi la totale responsabilità della débâcle. Per alcuni esponenti la causa principale è stata la velocità della discesa in campo di Pécresse che in cinque mesi non ha avuto il tempo materiale di costruire e rinforzare la sua candidatura. Insomma non esiste un ‘pécressismo’.

Les résultats ne nous permettent pas d’être remboursés par l’État. La situation est critique et il nous manque 7M€, dont 5M€ que j’ai emprunté à titre personnel. Je lance un appel national aux dons. Il en va de la survie de la droite républicaine. ⤵️ https://t.co/iIbiEkZ22z pic.twitter.com/VlxfjjWr8V — Valérie Pécresse (@vpecresse) April 11, 2022

Repubblicani a rischio frattura

Il rischio ora è che il partito si spacchi. Un assaggio lo si è avuto a poche ore dallo spoglio, quando Pécresse ha assicurato il suo sostegno a Macron per il secondo turno. Una scelta non ha convinto tutti i big del partito. Come Eric Ciotti, deputato delle Alpi Marittime e sconfitto da Pécresse alle primarie repubblicane, che non darà indicazioni di voto e, come ha dichiarato a Tf1, non voterà per Macron. Il timore che serpeggia è che stiano emergendo due destre inconciliabili.