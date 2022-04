Presidenziali Francia: com’è andato il dibattito Macron-Le Pen

Le quasi tre ore di faccia a faccia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen difficilmente riusciranno a spostare gli equilibri in vista del secondo turno delle Presidenziali del 24 aprile. Le Débat, l’appuntamento tanto atteso, è stato più rilassato rispetto all’edizione di cinque anni fa, quando un’aggressiva Le Pen fu travolta dall’allora outsider. Questa volta la leader del Rassemblement National, dopo una falsa partenza, è parsa più tranquilla e decisa anche se a tratti eccessivamente tecnica e sulla difensiva. Alla fine ha guadagnato la sufficienza, si è confermata empatica e vicina ai problemi della gente ma non è riuscita totalmente a imporsi come statista. Macron dal canto suo ha mantenuto una certa arroganza ed è parso più distaccato. Nessun ribaltone, dunque, nelle intenzioni di voto. Il presidente uscente secondo un sondaggio di Bfm è sempre in vantaggio ed è stato promosso dal 59 per cento degli spettatori contro il 39 per cento di Le Pen.

Lo scontro sulla Russia e sul debito contratto da Le Pen con una banca vicina al Cremlino

Nonostante l’atmosfera più rilassata rispetto al 2017 su alcuni temi caldi lo scontro è stato frontale. Macron, reduce da cinque anni non esattamente facili tra proteste dei Gilet gialli, Covid e la guerra in Ucraina, ha esordito ricordando: «Ho attraversato tante crisi, prendendo le buone decisioni. E voglio continuare a farlo per rendere paese più indipendente e forte». Sulla Russia com’era prevedibile i toni si sono alzati. Dal suo primo discorso sull’invasione dell’Ucraina, Emmanuel Macron ha attaccato frontalmente Le Pen che ha cercato in ogni modo di far dimenticare il suo rapporto con Putin. Per questo ha lodato gli sforzi compiuti da Macron per la pace e si è detta favorevole alle sanzioni contro Mosca eccezion fatta per gas e petrolio. Macron però ha ricordato come Le Pen sia stata tra le prime a riconoscere l’annessione della Crimea. «Dipendi dal potere russo e dipendi dal signor Putin», ha detto il capo dello Stato, prima di citare il prestito da 9 milioni di euro contratto da Le Pen con una banca russa vicina al Cremlino nel 2014. «Quando parli di Russia, parli con il tuo banchiere ed è un problema», ha attaccato Macron. «Sono una donna libera. Nessuna banca francese ha voluto concedermi un prestito», si è difesa Marine Le Pen. «Siamo un partito povero (…) ma non l’ho mai considerato disonorevole».

Lo scontro sul Covid e sui costi della pandemia

Parlando del costo della vita – considerato il tema più importante per i francesi in queste elezioni – Macron ha spinto Le Pen nuovamente sulla difensiva, chiedendole perché ha votato contro i suoi piani per limitare i prezzi dell’elettricità, se voleva aiutare i lavoratori in difficoltà. Nel dibattito è entrata anche la pandemia nonostante il tema non fosse in programma. Le Pen ha provocato Macron accusandolo di aver causato un debito aggiuntivo da 600 miliardi in cinque anni, «due terzi dei quali non hanno nulla a che fare con il Covid». «Totalmente falso», ha risposto Macron che ha precisato come 400 di questi miliardi dipendano dagli enti locali o dalla previdenza sociale. «Sono fiero di come ho gestito la crisi sanitaria, salvando posti di lavoro», ha aggiunto ricordando quando la sfidante si diceva favorevole al vaccino russo Sputnik. Le Pen ha invece sottolineato le difficoltà di medici e infermieri sospesi perché no vax. «Non ha dimostrato molta empatia nei loro confronti», ha attaccato la leader di RN giocando su uno dei punti deboli del presidente e cioè proprio la mancanza di contatto con il cosiddetto mondo reale.

Climato-scettica e Climato-ipocrita

Scontro frontale anche su ecologia e ambiente, temi quasi assenti dalla campagna del primo turno ma rispolverato in questa occasione da Macron in cerca di tutti i voti disponibili, quelli dell’Insoumis Jean-Luc Mélenchon e anche quelli dei Verdi di Yannick Jadot. Le Pen si è scagliata contro una «ecologia punitiva». Per combattere il Climate change ha proposto la rilocalizzazione della produzione. «Le importazioni rappresentano 50 per cento delle emissioni di CO2. È un modello economico che uccide il Pianeta». Macron l’ha accusata di essere una climato-scettica. «D’altronde ha detto più volte che con lei alla guida del Paese non ci sarà la neutralità carbonica entro il 2050». Le Pen ha rilanciato definendolo «climato-ipocrita» e attaccandolo sulle turbine eoliche che «vuoi mettere ovunque, su tutte le coste tranne a Le Touquet», la località del Pas-de-Calais dove Macron va in vacanza. Un progetto eolico offshore a Le Touquet effettivamente venne sospeso nel 2017 poco dopo l’arrivo di Macron all’Eliseo.

Il velo islamico e il rischio di una guerra civile

Altro argomento scottante è stato il velo islamico. Le Pen propone di vietarlo negli spazi pubblici definendo l’hijab «un’uniforme imposta dagli islamisti». Macron ha frenato spiegando che vietarlo genererebbe una «guerra civile». «La Francia sarebbe il primo Paese al mondo a vietare i segni religiosi», ha aggiunto Macron bollando la proposta come «impraticabile».