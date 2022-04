Presidenziali Francia: come Le Pen e Macron si preparano al secondo turno

Il secondo turno delle Presidenziali si avvicina e i due sfidanti, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, sanno di non potere lasciare nulla al caso. Se il presidente uscente sta cercando di catturare gli elettori di Jean-Luc Mélenchon virando a sinistra, la leader di Rassemblement National, tra un comizio e l’altro, si sta preparando al faccia a faccia televisivo di mercoledì 20 aprile.

Il training di Le Pen in vista del faccia a faccia con Macron

Le Pen non può commettere gli stessi errori del 2017 quando apparve a milioni di francesi poco preparata e nervosa. Così ha deciso di prepararsi al meglio, raggiungendo a inizio settimana una destinazione segreta nell’Ovest della Francia. Ospite di uno dei suoi consiglieri, si sottoporrà a un training intensivo di due giorni. Il programma è serrato. Secondo quanto ha scoperto France Info, Le Pen si allenerà in mini dibattiti su ogni tema del programma. Contro di lei si alterneranno una decina di consiglieri e fedelissimi. Successivamente si metterà alla prova in due dibattiti di fronte a uno sparring partner che, svela un amico stretto di Le Pen, assomiglia al presidente uscente e ha più o meno la stessa età. La sfidante scommette molto sul faccia a faccia televisivo, più che mai necessario per colmare la distanza con l’avversario. Distanza che negli ultimi giorni si è allargata. Secondo un recente sondaggio di Bva per Rtl Macron vincerebbe con il 54 per cento. Ipsos lo dà invece in vantaggio al 55. Percentuali comunque lontane dal 66 per cento che cinque anni fa portò Macron all’Eliseo contro il 34 di Le Pen. Marine Le Pen questa volta cercherà di non essere troppo aggressiva. Anche al costo di annoiare gli elettori-telespettatori. Per questo nel suo entourage si guarda al confronto Chirac-Jospin del 1995, uno dei più soporiferi della Quinta Repubblica. Insomma i suoi spin doctor la stanno spingendo a indossare i panni della statista, prediligendo gli argomenti tecnici alla zuffa.

Macron a caccia degli elettori di Mélenchon

Intanto dietro le quinte i team dei due sfidanti si stanno dando da fare. Dalle parti del Rassemblement National si punta a ridurre gli argomenti da affrontare per privilegiare potere d’acquisto, politica estera, immigrazione e sicurezza, Europa e istruzione. L’obiettivo è dare quantomeno l’impressione che Le Pen abbia le idee chiare e sia sul pezzo, come si dice. Tra i macroniani invece si continua a dare la caccia ai voti di Mélenchon, a quel 22 per cento di consensi che evidentemente possono fare la differenza. Il consiglio dato all’inquilino dell’Eliseo è di essere più umano, aperto all’ascolto e meno ingessato. Non tutti gli insoumis al momento sono disposti a turarsi il naso e dare fiducia a Macron. Secondo le ultime rilevazioni, al secondo turno lo voterebbe solo il 37 per cento. Anche se c’è un buon margine di crescita visto che il 50 per cento degli elettori di Mélenchon è contro Le Pen. Intanto il presidente uscente ha già aperto uno spiraglio, ipotizzando di abbassare l’età pensionabile dai 65 previsti ai 63-64. All’interno di En Marche c’è poi chi spinge per continuare su questa strada come il ministro per la Transizione ecologica Barbara Pompili e il presidente dell’Assemblea Nazionale Richard Ferrand. Le aperture di Macron alla gauche però rischiano di essere un boomerang. Il presidente potrebbe apparire come un opportunista disposto a tutto pur di raggranellare qualche punto percentuale, è il ragionamento che circola all’interno dello staff. Non a caso Le Pen è partita all’attacco e qualche giorno fa su France Inter ha provato a disinnescare l’offensiva macroniana: «I francesi sono intelligentissimi», ha detto, «tutti hanno capito la manovra di Emmanuel Macron per cercare di recuperare gli elettori di sinistra o comunque di mitigarne l’opposizione».