Presidenziali Francia 2022: Macron annuncia la sua candidatura con una lettera ai giornali

Emmanuel Macron ha scelto di annunciare ufficialmente la sua seconda candidatura alle Presidenziali 2022 con una lettera ai francesi. La missiva sarà pubblicata sulla stampa regionale venerdì 4 marzo e stasera alle 20 e 30 sulle edizioni online. Tra l’altro venerdì scade il termine per presentare al Consiglio costituzionale i 500 patrocini necessari per correre all’Eliseo che tanto hanno fatto penare Marine Le Pen e altri candidati.

La lettera aperta di Macron del gennaio 2019 durante le proteste dei Gilet gialli

A dirla tutta, non è un’idea originale quella di ufficializzare la discesa in campo nella corsa all’Eliseo via lettera. Lo stesso Macron del resto era già ricorso a questa forma di comunicazione nel gennaio 2019. La sera del 13 gennaio di tre anni fa, Monsieur le Président lanciò un dibattito nazionale su quattro grandi temi con l’obiettivo di trovare una soluzione alle proteste organizzate dai Gilet gialli.

Le missive di Mitterand e Sarkozy

Anche due suoi predecessori all’Eliseo avevano scritto una lettera ai francesi: François Mitterand e Nicolas Sarkozy, entrambi alla fine del loro primo – nel caso di Sarkozy unico – mandato per convincere gli elettori a dare nuovamente loro fiducia. Come ricorda Libération, nell’aprile 1988, Mitterand usò la missiva per presentare una sorta di programma del suo secondo quinquiennio. La lettera – un pamphlet di 12 pagine – fu pubblicata sulla stampa nazionale. Il Presidente uscente ufficializzò la sua corsa il 22 marzo 1988 su Antenne 2, dando vita a una campagna lampo. Già da gennaio di quell’anno era chiaro che Mitterand si sarebbe ricandidato ma scelse di non sciogliere la riserva fino a poche settimane dal primo turno elettorale (si votò il 24 aprile e l’8 maggio). Un’arte, quella della finta suspense, che Macron ha fatto sua. Quest’anno infatti il primo turno è il 10 aprile, il secondo il 24.

Il 5 aprile 2012 a scrivere ai citoyen, o meglio al «popolo francese», fu invece Nicolas Sarkozy. «Miei cari compatrioti,

non c’è niente di più bello in una democrazia dell’amore per il proprio Paese, che si riflette in ogni scheda elettorale infilata nell’urna il giorno delle elezioni», era l’incipit. «È con l’amore per la Francia inciso nel profondo del vostro cuore che il 22 aprile e il 6 maggio andrete ai seggi elettorali, consapevoli dell’importanza della vostra scelta. È con questo stesso amore per la Francia che voglio parlarvi della mia visione del futuro del Paese, delle sfide che credo debba affrontare e del modo in cui può riuscire a farlo». Parole che non riuscirono evidentemente a scaldare a sufficienza i francesi che al secondo turno preferirono, sebben con uno scarto minimo, François Hollande. Ventiquattro anni prima, invece, al socialista Mitterand andò meglio visto che sempre al secondo turno sconfisse il repubblicano Jacques Chirac.