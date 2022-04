Presidenziali Francia: i Gilet gialli sono una minaccia per Macron?

Nel 2018 e nel 2019 hanno animato le rivolte di piazza sfidando Emmanuel Macron. Ma oggi che fine hanno fatto i Gilet gialli? E, soprattutto, per chi voteranno alle Presidenziali? Sicuramente la loro rabbia non si è spenta, anzi. Senza un leader in grado di rappresentarli nella corsa all’Eliseo molti di loro appoggeranno Jean-Luc Mélenchon. Del resto l’Insoumis ha promesso in campagna elettorale che il governo dell’Union populaire riparerà le «vittime dell’autoritarismo» concedendo «l’amnistia a tutti i gilet gialli condannati» e «garantendo i risarcimenti» per chi è stato ferito durante gli scontri subendo amputazioni o la perdita della vista. Manifestanti «la cui vita è stata distrutta dalla violenza della polizia».

La pasionaria Priscilla Lodosky pronta a scendere in politica

Una cosa è certa. Per molti Gilet la probabile rielezione di Macron sarà difficile da digerire. Priscilla Ludosky, la 37enne Savigny-le-Temple la cui petizione per abbassare i prezzi del carburante accese nel 2018 il movimento, non esclude di scendere in campo alle prossime Legislative e in caso di vittoria di Macron si dice pronta a ritornare in piazza. Sicuramente la riconferma del presidente uscente sarà indigesta anche a Jérôme Batret, 56 anni e militante della prima ora. Nell’autunno 2018 questo agricoltore dell’Auvergne, regione nel cuore della Francia, fu uno dei primi a indossare la pettorina fluorescente e a occupare per tre settimane la rotonda del suo comune. Durante il periodo caldo delle proteste Batret era convinto che la caduta di Macron fosse ormai solo questione di tempo. Certo non si aspettava che il presidente avrebbe corso per un secondo mandato. Come molti agricoltori delle aree rurali e periurbane della Francia – la spina dorsale del movimento – ha visto il suo potere d’acquisto sciogliersi durante il quinquennato di Macron, segnato prima dalla pandemia Covid e ora dalla guerra in Ucraina. Adesso con l’impennata dei prezzi dell’energia, buona parte dei ricavi di Bratret è fagocitata dal carburante per la macchina e il trattore e dal riscaldamento.

Lassalle, il candidato pastore, vicino alla gente comune

Conservatore di lunga data, Batret dice che non appoggerà politici di carriera che, attacca parlando con France 24, «non hanno mai lavorato in vita loro». Così il 10 aprile voterà per Jean Lassalle, leader di Resistons! e figlio di pastori dei Pirenei, che venne multato nel 2018 per aver portato un Gilet giallo all’Assemblea Nazionale. «I politici di Parigi non hanno niente a che vedere con noi», spiega disilluso Batret. «Fanno solo promesse sotto le elezioni e poi ci dimenticano. Non hanno alcun rispetto per il popolo». Nemmeno al secondo turno l’agricoltore voterà per Macron. «Il 24 aprile ci diranno di sostenerlo come male minore. Ma non penso che lo sia», dice convinto. «Se ci sarà Marine Le Pen voterò per lei. Se ci sarà Éric Zemmour lascerò il Paese».

LEGGI ANCHE: Le posizioni dei candidati sull’Ue

Il possibile ritorno delle proteste dei Gilet gialli

Al culmine delle proteste, Macron messo alle strette aveva annunciato una serie di misure per sostenere il potere d’acquisto tra cui un bonus per gli stipendi più bassi e la riduzione dei contributi per le pensioni minime, e lanciato un grande dibattito nazionale per affrontare la crisi. Contemporaneamente però ogni sabato le forze di polizia si scontravano violentemente a Parigi e nelle altre città francesi contro i manifestanti. Senza che il presidente rivedesse la strategia. Una politica che ha finito sì per sfiancare il movimento ma che non ha spento la rabbia che ne era alla base. I Gilet gialli non sono scomparsi nel nulla dopo aver appeso la pettorina al chiodo. Ci sono segnali che il movimento sta ripartendo, fa notare a France 24 Magali Della Sudda, ricercatrice di Sciences Po Bordeaux che ha studiato il fenomeno dagli inizi. «Si concentra sui temi originali: potere d’acquisto e giustizia sociale», spiega riferendosi agli appelli recentemente lanciati sui social per protestare contro il caro carburante. Il movimento dunque riprenderà forza, magari sotto altre forme, soprattutto se Macron rimetterà in agenda la riforma delle pensioni sospesa durante la pandemia. Secondo Della Sudda la campagna elettorale non ha fatto altro che alimentare il risentimento popolare. «Solo con la guerra in Ucraina i media e i candidati sono tornati a interessarsi di potere d’acquisto. Ma il problema del caro energia e dei generi alimentari non è cominciato con il conflitto».

Le istanze del movimento presenti nei programmi elettorali

Ma quali rivendicazioni del movimento sono entrate nei programmi dei candidati? Mélenchon è l’unico a voler riabilitare i Gilet gialli. Ma altre richieste alla fine sono state assorbite e questo dimostra che i mesi di protesta non sono stati completamente vani. È il caso del referendum d’iniziativa popolare. Solo Macron, Zemmour e Nathalie Artaud di Lotta operaia lo hanno completamente ignorato. Anche il potere d’acquisto, un altro dei temi cardine del movimento, è presente. Anche se, come ha fatto notare Olivier Ihl, professore di Scienze Politiche a Grenoble, «le proposte sull’aumento dei salari, il blocco dei prezzi dell’energia e dei beni di prima necessità rappresentano solo a metà le richieste iniziali dei Gilet gialli». Il movimento in origine era espressione dalla piccola classe media che si batteva contro l’eccessiva pressione fiscale. Le proposte politiche sul potere d’acquisto, invece, sono indirizzate soprattutto ai ceti meno abbienti preoccupati per l’aumento del prezzo del pane. Il Gilet Fabrice Grimal, autore del libro Une année en jaune, non nutre particolari speranze. «Centinaia di noi sono andati in prigione, altre centinaia sono stati feriti. Tutto questo per cosa? Per niente», si è sfogato con il quotidiano del Quebec La Presse. «Politicamente non è cambiato nulla e il sistema va di peggio in peggio». Molti suoi compagni durante la pandemia si sono riciclati tra i No Pass. Ma non è escluso che possa riaccendersi la scintilla. «Il movimento può rinascere», spiega sempre a La Presse Christian Bart autore del libro Petite sociologie des Gilets jaunes, in quella o in altre forme. Il motivo è semplice: «Il problema del costo della vita non è stato risolto. Anzi».

Rivolgersi ai Gilet gialli è un’arma a doppio taglio sia per Mélenchon sia per Le Pen

Più che apolitico, come è stato più volte definito, il movimento dei Gilet gialli è apartitico. L’obiettivo è prendere in mano la politica e strapparla a partiti e istituzioni considerati anti democratici. Si tratta di un «risveglio collettivo», assicura Sabine, 56 anni. Dopo gli scontri e le proteste, «siamo riusciti a sviluppare un pensiero politico, nel senso più nobile del termine, cioè un impegno a migliorare la società in cui viviamo». Se in passato disertava le urne, ora questa insegnante di Montpellier è pronta a votare. «Dopo cinque anni di Macron ho deciso di dire la mia e usare la mia scheda elettorale per fermare il marciume». Con una quindicina di ‘compagni’ Sabine il 10 aprile voterà per Mélenchon, l’unico a suo avviso in grado di battere il presidente uscente e rappresentare le istanze del movimento. Il leader di France Insoumise spera di poter arrivare al secondo turno eliminando Marine Le Pen. Entrambi i candidati stanno cercando di raccogliere il voto anti-Macron senza però fare appelli troppo espliciti al popolo dei Gilet gialli: scoprirsi su questo fronte farebbe fuggire gli elettori più moderati. Nel testa a testa per il secondo posto crede anche un altro Gilet giallo della prima ora: Philippe Migny, 56enne di Bourges. «Chi può votare Macron?», si chiede parlando con Libération. «Non ci sono molti ricchi in Francia a cui interessa una sua riconferma». Nel 2017 Migny aveva votato per Mélenchon e al secondo turno scheda bianca. Quest’anno sicuramente non voterà a destra. «Anche se un po’ mi secca dirlo, sceglierò Mélenchon».

(Quasi) tutti tranne Macron

Stéphane, 48 anni, vive con la famiglia a Garlin nei Pirenei atlantici. Ha indossato il gilet giallo nel 2018 e non l’ha più tolto. Anche se gli è costato una multa di 3 mila euro per danni. «Gli amici dei Gilet mi hanno detto: non pagherai, ci pensiamo noi. E mi hanno dato un assegno», ha raccontato a France Bleu. «Ci sarebbe piaciuto che il movimento portasse a qualcosa, ma avremmo dovuto organizzarci. Era un movimento di protesta, non di costruzione». Domenica Stéphane ha intenzione di appendere sulla facciata di casa sua lo striscione ‘Vota tutto, tranne Macron’. Anche lui al primo turno voterà per Mélenchon. La sua aggressività non lo disturba, anzi. «Penso che tutti abbiamo il diritto di arrabbiarci. Perché i politici dovrebbero essere sempre calmi? La rabbia può essere legittima!».