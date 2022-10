Presidenti di Camera e Senato, quanto guadagnano tra stipendio e indennità

Quanto guadagnano i Presidenti di Camera e Senato? Molti si sono fatti questa domanda dopo le elezioni per il nuovo Presidente del Senato. Tra stipendio, indennità e bonus vari, si raggiungono cifre importanti.

Qual è lo stipendio di Presidenti di Camera e Senato

In primo luogo, è bene ricordare che i Presidenti di Camera e Senato sono dipendenti pubblici, dunque come tutti i dipendenti sono soggetti a delle limitazioni quando si parla di retribuzione. Il tetto massimo per la loro retribuzione è di 240mila euro lordi l’anno.

Ad ogni modo, secondo quanto risulta da alcune fonti ufficiali il compenso che percepiscono coloro che ricoprono queste cariche politiche è di circa 16mila euro netti al mese. Comunque, questa somma si compone di diversi fattori come indennità, rimborsi e diaria.

I rimborsi e le indennità per chi ricopre questa carica

Per il presidente della Camera e tutti i suoi componenti, il rimborso è stato fissato nel 2010 a 3.690 euro al mese valido fino al 31 dicembre 2024. Il rimborso è per metà forfetario e per metà va giustificato con spese come collaboratori, consulenze, convegni ed eventi. Il presidente del Senato e i senatori ottengono un rimborso forfetario di 1.650 euro al mese che unisce le spese accessorie di viaggio e quelle telefoniche. Beneficiano anche del rimborso spese per l’esercizio del mandato, pari a 4.180 euro al mese, di cui metà forfetario e metà da rendicontare uguale a quello delle Camere.

Oltre ai rimborsi menzionati, c’è anche la diaria. Questa consiste nel rimborso per le spese di soggiorno a Roma per un totale di 3.500 euro al mese, a cui vengono sottratti circa 200 euro per ogni giorno di assenza dai lavori della Camera o dal Senato. I presidenti di Camera e Senato percepiscono la classica indennità parlamentare di circa 5.000 euro netti al mese. A ciò si aggiunge un’indennità d’ufficio aggiuntiva per chi ricopre questa carica, dal valore di circa 4.000 euro netti al mese.