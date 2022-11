Presidenti delle Commissioni alla Camera, tutti i nomi

E anche queste caselle sono andate a posto, in pieno stile Manuale Cencelli, con fedelissimi nelle postazioni chiave e qualche riciclato di lusso. Sono stati eletti i presidenti delle Commissioni parlamentari: figure cardine, non soltanto delle poltrone da scaldare, visto che dovranno essere il raccordo fra i ministeri e i lavori parlamentari da dibattere in Aula.

Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, eletto presidente di Commissione Finanze alla Camera, quello che sembrava dover essere il posto riservato per Giulio Tremonti. L’ex ministro dell’Economia è stato “ricompensato” con la Commissione Affari Esteri. Pure il neo presidente di Commissione Giustizia, Ciro Maschio, viene da Fdi e dalla precedente legislatura come membro della stessa commissione.

Antonio Minardo, un passato tra Forza Italia e la Lega, è stato eletto presidente della Commissione Difesa. Al Bilancio un altro deputato di cui si era parecchio discusso in passato: Giuseppe Mangialavori di Forza Italia, che doveva fare il sottosegretario, ma il suo nome ha spaccato la maggioranza perché il suo nome era finito in due maxi-inchieste sulla ‘ndrangheta vibonese.

Alla Cultura è finito Federico Mollicone, tra fondatori di Fratelli d’Italia che nella XVIII Legislatura ha fondato e coordinato l’Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport. A Nazario Pagano è andata la presidenza della Commissione Affari costituzionali. Ecco l’elenco completo: