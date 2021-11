Presidente Usa, Trump potrebbe ricandidarsi: chi lo ha fatto in passato

Donald Trump ci sta pensando seriamente. Intervistato da Fox News, l’ex inquilino del 1600 di Pennsylvania Avenue ha annunciato che «probabilmente» annuncerà la decisione di candidarsi nuovamente alla presidenza degli Stati Uniti dopo le Midterm Elections del prossimo anno: «Penso che molte persone saranno molto felici della decisione». Non è in fondo una sorpresa: il tycoon ha infatti mantenuta viva l’idea di tornare “Potus” fin da quando ha lasciato l’incarico a gennaio. Ecco chi si è ricandidato dopo una sconfitta… e chi è l’unico ex presidente tornato alla Casa Bianca.

Martin Van Buren

Sono in tutto sette gli ex presidenti degli Stati Uniti d’America che si sono ricandidati. Il primo fu Martin Van Buren, a capo del Paese dal 1837 al 1841. Perse le elezioni contro William Henry Harrison, che tra l’altro morì appena un mese dopo averle vinte (suo il mandato più breve della storia). Tornato alla carica due volte, cioè nel 1844 e nel 1848, Van Buren non riuscì a vincere.

Millard Fillmore

Presidente dal 1850 al 1853, Millard Fillmore perse l’appoggio dei radicali Whig a causa della sua politica moderata sulla schiavitù. E per questo non fu ricandidato alla presidenza. Tentò di tornare alla Casa Bianca alle elezioni del 1856, al termine del mandato di Franklin Pierce, ma arrivò solo al terzo posto.

Ulysses S. Grant

In carica dal 1869 al 1877, Ulysses S. Grant tentò di ottenere un terzo mandato presidenziale alle elezioni del 1880, rompendo un precetto non scritto risalente addirittura a George Washington: non riuscì nemmeno a vincere le primarie del Partito Repubblicano.

Grover Cleveland

Ecco l’unico ex presidente riuscito nel grande ritorno alla Casa Bianca. Sconfitto alle elezioni dopo il suo primo mandato (1885-1889), il democratico Grover Cleveland si candidò nel 1892, riuscendo a battere il presidente uscente Benjamin Harrison.

Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt, due mandati tra il 1901 e il 1909, dopo essersi visto negare la candidatura dal suo Partito Repubblicano, fondò l’unica terza forza politica che nella storia delle elezioni generali Usa abbia avuto una certa rilevanza: il Partito Progressista, per il quale appunto si candidò, ottenendo oltre il 27 per cento dei consensi.

Herbert Hoover

Presidente dal 1929 al 1933, Herbert Hoover tentò di correre di nuovo per l’incarico di presidente nel 1940, ma la sua candidatura si fermò presto, alla primarie del Partito Repubblicano.

Gerald Ford

L’ultimo presidente ad aver pensato seriamente al ritorno alla Casa Bianca fu Gerald Ford, inquilino dal 1974 al 1977. Ma nel 1980, alla fine, lasciò cadere la sua candidatura alle primarie del Partito Repubblicano. Curiosità: l’unico ex presidente che insieme a Trump potrebbe tentare il comeback è Jimmy Carter, che però ha appena compiuto 97 anni.