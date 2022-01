Presidente della Repubblica: stipendio, età minima e altri requisiti

A quanto ammonta lo stipendio del presidente della repubblica? A gennaio si voterà per l’elezione del prossimo capo dello Stato, motivo per cui sono in molti a porsi questa domanda. Come, d’altronde, quali siano i requisiti necessari per essere eletti.

Qual è lo stipendio del presidente della repubblica?

Il Presidente della Repubblica italiana guadagna 239mila euro l’anno. Uno stipendio da 18.300 euro al mese, calcolato su tredici mensilità. Si tratta di uno stipendio molto alto, che tuttavia non è il più consistente del mondo. Per esempio, il Presidente degli Stati Uniti guadagna 371.000 dollari all’anno, mentre il Premieri di Singapore ben 1,6 milioni di euro.

Quanto guadagna Sergio Mattarella

Nel caso specifico di Sergio Mattarella, tuttavia, si può dire che egli abbia ridotto i propri introiti annuali, accettando l’incarico di capo dello Stato. Infatti, secondo quanto rivelato da “La Gabbia” in un un servizio andato in onda su La7 nel 2015, Sergio Mattarella dal 1983 al 2008 è stato parlamentare e ciò gli ha permesso di ricevere una pensione cospicua. Alla pensione va sommato lo stipendio da giudice della Corte Costituzionale e quello di professore universitario. In questo modo, dal 2008 al 2015 Sergio Mattarella ha guadagnato 2 milioni e 800 mila euro. Ovvero, circa 400 mila euro annui.

Dal momento in cui è stato eletto Presidente della Repubblica, tuttavia, Sergio Mattarella guadagna annualmente 239 mila euro. Lui stesso, infatti, ha disposto che per tutte le persone che svolgessero funzioni all’interno della presidenza si introducesse “il divieto di cumulo delle retribuzioni con trattamenti pensionistici erogati da pubbliche amministrazioni”.

L’età minima di un candidato alla presidenza della Repubblica

Secondo l’articolo 83 della Costituzione, i requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica sono i seguenti. Il candidato deve avere la cittadinanza italiana, deve aver compiuto i 50 anni d’età e deve godere dei diritti civili e politici. Inoltre, qualsiasi altra carica è incompatibile.