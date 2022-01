Presidente del Parlamento Europeo: quali sono i suoi poteri e le sue funzioni

Eletto per un periodo di due anni e mezzo, il Presidente del Parlamento Europeo ha diversi poteri e funzioni oltre a quella di rappresentare l’Europarlamento all’esterno e nelle sue relazioni con le altre istituzioni dell’Unione: vediamo in dettaglio quali sono e come si configurano.

I poteri del Presidente del Parlamento Europeo

Dal punto di vista del protocollo, il Presidente del Parlamento precede tutte le altre cariche dell’Unione europea. In primis dirige le attività e i dibattiti dell’istituzione: sovrintende infatti ai lavori del Parlamento e dei suoi organi costitutivi, così come alle discussioni in Aula, convoca l’Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente, dai vicepresidenti e da cinque questori eletti dall’assemblea) e la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici del Parlamento e garantisce il rispetto del regolamento di quest’ultimo.

In apertura di ogni riunione del Consiglio europeo, ha poi facoltà di esprimere il punto di vista dell’Europarlamento e le sue considerazioni in merito ai punti iscritti all’ordine del giorno. Partecipa anche alle conferenze intergovernative convocate per la riforma o l’introduzione di nuovi trattati.

I poteri del Presidente del Parlamento Europeo: la firma delle leggi

Tramite la sua firma, il Presidente ha poi il potere di rendere esecutivo il bilancio dell’Unione Europea, dopo che quest’ultimo è stato approvato dal Parlamento, e insieme al Presidente del Consiglio firma tutti gli atti legislativi adottati nell’ambito della procedura legislativa ordinaria al fine di renderli operativi. Presiede inoltre i comitati di conciliazione tra Parlamento e Consiglio istituiti in caso di disaccordo tra le due istituzioni e svolge un ruolo di rappresentanza del Parlamento europeo dal punto di vista legale sia nei suoi rapporti con le altre istituzioni dell’UE che nelle relazioni internazionali.

Attualmente il ruolo è ricoperto dall’eurodeputata maltese e membro del Partito Popolare Europeo (PPE) Roberta Metsola, eletta al primo turno martedì 18 gennaio 2022 con 458 voti.