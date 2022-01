Presidente del Parlamento europeo: come e quando viene eletto

Il presidente del Parlamento europeo, il cui compito è quello di presiedere i dibattiti e le attività dell’Europarlamento e di rappresentarlo a livello internazionale, viene eletto dagli stessi deputati espressi dai singoli stati: vediamo in dettaglio come avvengono le votazioni e quanti consensi sono necessari per ricoprire questo incarico.

Come viene eletto il Presidente del Parlamento europeo

L’elezione del Presidente del Parlamento avviene in una seduta presieduta dal Presidente uscente, se è stato rieletto come europarlamentare, o da uno dei quattordici vicepresidenti uscenti. La procedura prevede che gruppi politici o gruppi composti da almeno 38 deputati (ossia un ventesimo di quelli totali) propongano i candidati alla presidenza che provvede ad annunciarli all’assemblea.

Dopodiché hanno inizio le votazioni. Tradizionalmente gli europarlamentari esprimevano il loro favorito su una scheda che deponevano poi in un’urna prima che otto scrutatori scelti a sorte tra i deputati procedessero con lo spoglio.

Con l’avvento della pandemia, il Presidente verrà invece eletto a distanza con voto elettronico.

Per risultare vittorioso, un candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, ossia il 50% più uno. Le schede bianche o nulle non vengono conteggiate. Se nessun candidato ottiene i voti necessari dopo i primi tre scrutini, si procede con la quarta e ultima votazione che consiste in un ballottaggio tra i due aspiranti presidenti che hanno ricevuto il più alto numero di voti al terzo scrutinio.

Se questo si conclude in parità, viene eletto il candidato più anziano, altrimenti colui che ha ricevuto più voti. Il Presidente neoeletto assume quindi la presidenza e può pronunciare un discorso di apertura prima di presiedere l’elezione di vicepresidenti e questori.

Quando si elegge il Presidente del Parlamento europeo

Il mandato del Presidente del Parlamento Europeo ha una durata pari a due anni e mezzo: per ogni legislatura sono dunque due le persone che occupano questa carica. Di norma le elezioni avvengono all’inizio e a metà della legislatura.