Presidente del Parlamento Europeo: a quanto ammonta il suo stipendio?

Lo stipendio percepito dai membri del Parlamento Europeo, presidente compreso, è espressamente indicato in uno statuto unico consultabile sul sito dell’istituzione. In vigore dal 2009, questo prevede il medesimo compenso per tutti gli eurodeputati: vediamo qui di seguito a quanto ammonta.

Lo stipendio del Presidente del Parlamento Europeo

La normativa prevede che la retribuzione lorda mensile dei deputati e del Presidente sia pari a 8.895,39 euro (a luglio 2020). Essa è a carico del bilancio del Parlamento ed è soggetta ad un’imposta dell’UE ed a una serie di contributi assicurativi che fanno sì che il totale netto dello stipendio valga 7.011,74 euro.

Diversi paesi membri dell’Unione Europea impongono però ai loro eletti di versare un’imposta aggiuntiva nel loro paese d’origine: lo stipendio finale di ciascun deputato dipende quindi dalle norme sulla tassazione vigenti nel proprio stato di origine. La retribuzione di base di un membro dell’Europarlamento è fissata al 38,5 % di quella di un giudice della Corte di giustizia dell’UE.

Esistono però alcune eccezioni allo statuto unico. I deputati che detenevano un seggio prima delle elezioni del 2009 possono infatti scegliere di mantenere, per l’intera durata del loro mandato, il precedente sistema nazionale per la retribuzione (pari a quella dei deputati al parlamento nazionale), l’indennità transitoria e le pensioni.

Lo stipendio del Presidente del Parlamento Europeo e le indennità previste

Il Presidente del Parlamento, così come tutti gli altri eurodeputati, ha poi diritto ad una serie di indennità. Oltre ai rimborsi dei viaggi, sia per recarsi alle sedute che per svolgere altri lavori legati al proprio ruolo, può beneficiare del rimborso dei due terzi delle spese mediche sostenute e di un’indennità di fine mandato di importo equivalente ad un mese di indennità per ogni anno di esercizio del mandato. La durata massima di questo beneficio è pari a due anni.