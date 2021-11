Roverato alla guida di Autogrill

Paolo Roverato è il nuovo presidente del gruppo Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Lo ha nominato il cda dopo le dimissioni di Paolo Zannoni, arrivate per motivazioni legate a impegni personali. Amministratore di Autogrill dal 2008, Roverato è stato membro del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance, del Comitato Risorse Umane e del Comitato Strategie e Sostenibilità della società, comitati da cui si è dimesso prima di accettare il nuovo incarico.

Autogrill, chi è Paolo Roverato

Nato a Padova nel 1963 e laureato in economia aziendale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Paolo Roverato è dottore commercialista e revisore contabile. Dopo una lunga esperienza in Arthur Andersen iniziata nel 1989, dal 2002 è dirigente di Edizione, dove ad oggi ricopre il ruolo di Investment Director. Attualmente è consigliere di Edizione Property, Compañia de Tierras Sud Argentino e Maccarese. Inoltre è amministratore delegato di Edizione Alberghi, amministratore unico di Edizione Agricola e sindaco effettivo di Alì. In passato ha fatto parte del cda di numerose società, tra cui World Duty Free, Telecom Italia Media, Aeroporti di Roma, Leonardo, SagatAeroporto di Torino, Leonardo, Aeroporto di Firenze. È stato amministratore delegato di Aeroporti Holding.

Autogrill, Zannoni resta nel cda

Il Consiglio di Amministrazione, che ha ringraziato Paolo Zannoni per l’impegno nell’incarico assunto a febbraio 2019, ha nominato Laura Cioli quale componente del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance in sostituzione di Roverato, riducendo da quattro a tre il numero dei membri del Comitato Risorse Umane e del Comitato Strategie e Sostenibilità. Zannoni prosegue la collaborazione con Autogrill in qualità di membro del cda. Presente in 30 Paesi con oltre 31 mila dipendenti, Autogrill ha circa 3.800 punti vendita in quasi mille location. La società gestisce, direttamente o in licenza, un portafoglio di oltre 300 marchi a carattere sia internazionale che locale.