Parla la preside licenziata in Florida: «Michelangelo non è pornografia»

Hope Carasquilla, la preside della Florida che qualche giorno fa aveva mostrato agli studenti il David di Michelangelo ed era stata licenziata, ha voluto spiegare il suo punto di vista in un’intervista.

Preside licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo

La donna ha insegnato Storia dell’Arte per 27 anni e da un anno era la preside della Tallahassee Classical School in Florida, ma si è dimessa, su suggerimento del Consiglio scolastico, dopo aver mostrato il David di Michelangelo agli studenti di prima media e le lamentele dei genitori che l’hanno ritenuto pornografico.

C’è da dire che la scuola dove era preside Hope Carasquilla è un istituto privato sovvenzionato collegato all’Hillsdale College, noto college conservatore. L’ormai ex preside, nonostante tutto, ha voluto dire la sua: «Per quanto riguarda la lezione in sé, tre genitori avevano espresso preoccupazione dopo una presentazione sulla storia del Rinascimento. Una madre pensa che il David sia pornografico. E mi rendo conto che tutti dicano: come è possibile pensarlo… Altri due genitori erano dispiaciuti perché la lettera che avevamo mandato l’anno scorso per notificare che, quando studiamo il Rinascimento ci sono nudi artistici, quest’anno non era stata mandata. Tornata a casa, una studentessa ha detto di essere stata a disagio e la famiglia avrebbe voluto saperlo per essere preparata».

Hope Carasquilla ha dichiarato anche: «In un’altra scuola, in terza elementare, una madre si era lamentata. Ma non c’è niente di inappropriato. È arte. Guardiamo il David: c’è una vulnerabilità nella sua nudità, nel suo volto adolescente. Studiamo anche La creazione di Adamo. Se lo vesti, racconti la storia in modo inaccurato».

Dopo questo incidente, si è stabilita una regola: 72ore prima delle lezioni, i genitori dei ragazzi saranno informati se si parlerà di temi considerati «controversi».

Il sindaco di Firenza le vuole dare un premio

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di un video collegamento da New York, dove si trova per un’iniziativa all’Onu, ha annunciato che l’ormai ex preside riceverà un premio dal Comune. Porterà inoltre Hope Carasquilla ad ammirare di persona la statua del David, custodita nella Galleria dell’Accademia.

Nardella su Facebook ha espresso piena solidarietà alla preside: «Un’insegnante della Florida è stato costretta a cessare la sua attività per aver mostrato agli studenti le foto del David di Michelangelo. Confondere l’arte con la pornografia è semplicemente ridicolo. Inviterò personalmente la maestra a Firenze per darle un riconoscimento a nome della città. L’arte è civiltà e chi la insegna merita rispetto».