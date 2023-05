Australia, il caso dei preservativi usati spediti a 65 donne

In Australia sta tenendo banco il curioso caso che vede coinvolte 65 donne, le quali si sono viste recapitare a casa dei preservativi usati, all’interno di buste che contenevano anche una lettera scritta a mano. Le donne che hanno ricevuto la poco gradita missiva abitano tutte nella zona sud-est di Melbourne e hanno in comune anche il fatto che, nel 1999, stavano frequentando il Kilbreda College, scuola cattolica femminile della città.

La prima vittima si è fatta avanti il 20 marzo, l’ultima due giorni fa

La prima vittima si è fatta avanti il 20 marzo, mentre l’ultima ha sporto denuncia il 15 maggio, ha riferito la polizia di Melbourne. È possibile, ha spiegato il sergente maggiore Grant Lewis, che qualcuno sia entrato in possesso di un annuario scolastico e che, per qualche motivo, abbia deciso di iniziare questo “scherzo”. «Non sappiamo se stiamo cercando un ex studente o un ex dipendente. Potrebbe essere un fratello o un partner di una delle allieve dell’epoca, chissà», ha detto Lewis. «Potrebbe anche essere qualcuno che ha trovato l’annuario nella spazzatura».

La preside nega ogni responsabilità da parte del Kilbreda College

La preside del Kilbreda College, Nicole Mangelsdorf, ha dichiarato che quanto sta accadendo non è in alcun modo conseguenza di qualche violazione della privacy attribuibile all’istituto scolastico: «Sono sconvolta da questo atto spregevole, che condanno nel modo più assoluto, offrendo supporto a qualsiasi ex studentessa che ne abbia bisogno. Siamo andati ben oltre lo scherzo». Una delle donne coinvolte, Bree Walker, ha parlato con 9News raccontando di non aver dormito la notte in cui ha ricevuto la lettera, che conteneva anche un «messaggio molto esplicito scritto a mano». Situato nel sobborgo di Mentone, il Kilbreda College è stato fondato nel 1904 dalle suore di Santa Brigida: oggi conta circa 900 alunne.