Presepe viventi, sommersi e artistici: i cinque migliori in Italia

Certo, il presepe ha sempre qualcosa di magnetico. Ma emoziona ancora di più se allestito in un contesto singolare, come il porticato di un’abitazione d’alta quota, il fondale di un lago, le barche antiche ormeggiate in un centro storico, un complesso sotterraneo, la collina di un borgo marinaro. A chi ama la magia del Natale, Tag43 propone cinque mete che vanno dalle Alpi Carniche al Salento, passando per il lago Maggiore, la riviera Romagnola e Orvieto.

A Sutrio il tradizionale lavoro del legno

Nel cuore della Carnia, fra le montagne friulane, il borgo di Sutrio vanta una prestigiosa tradizione artigianale di intaglio e lavoro del legno. E per le festività ospita una rassegna di presepi realizzati dagli specialisti locali, da ammirare lungo un itinerario che tocca i cortili, i loggiati, le cantine delle tipiche case udinesi. Al centro della manifestazione, che prevede anche laboratori e iniziative per famiglie, c’è il lavoro costruito in 30 anni da “Teno”, al secolo Gaudenzio Straulino. L’abitato si trasforma così in una sorta di museo delle arti popolari, che documenta con dovizia di particolari la vita montana di alcune generazioni fa. E quest’anno proprio da Sutrio proviene la Natività esposta in Vaticano con 50 punti luce a illuminare 18 sculture plasmate da 11 artigiani. Dal 18 dicembre all’8 gennaio 2023. presepifvg.it

Laveno Mombello, le statue nelle acque lacustri

Lo stupore è assicurato anche a Laveno Mombello, sulla riva lombarda del lago Maggiore, dove da 43 edizioni un gruppo di sommozzatori colloca un Presepe sommerso, formato da oltre 40 soggetti scolpiti nella pietra bianca di Vicenza dall’artista Gianfranco Tancredi. Il rituale nasce nel 1975, quando alcuni sub adagiano nelle acque lacustri un Cristo degli Abissi, mentre quattro anni dopo tocca alla prima rappresentazione della nascita per eccellenza, che verrà via via arricchita negli anni di scene e soggetti religiosi. Ancorati a diverse piattaforme, i personaggi di Betlemme sono illuminati da fari disposti in modo da esaltare le loro sagome, che sembrano fluttuare, con un impatto visivo incredibile; lo spettacolo si può godere da piazza Caduti del lavoro. Fino al 14 gennaio 2023 www.presepesommerso.it

Presepe galleggiante di Cesenatico

Il tramonto e il buio della sera esaltano l’incanto del Presepe galleggiante di Cesenatico, allestito con statue a grandezza naturale sulle barche della tradizione adriatica, ormeggiate lungo il Porto Canale disegnato da Leonardo. Le acque strette fra palazzi secolari cullano pescherecci storici come paranze, battane, trabaccoli, con vele e profili illuminati che ondeggiando in modo appena impercettibile, specchiandosi in mille riflessi. Le figure vestite con abiti tipici del passato, in stoffa pennellata con cera a caldo, ripropongono la Sacra Famiglia e momenti di vita quotidiana, animati da pescatori, pescivendole, marinai, artigiani intenti a rattoppare le preziose reti da gettare in mare, donne impegnate nei lavori domestici e nell’impasto della piadina. Dal 4 dicembre al 15 gennaio 2023. www.presepemarineria.it

Orvieto: il Presepe nel Pozzo sotterraneo

Sotto il quartiere medievale di Orvieto si apre un complesso sotterraneo di origine etrusca, nel quale viene riproposto per la 33esima edizione il Presepe nel Pozzo, che quest’anno titola Il quarto saggio, in riferimento ad Artaban, appunto il quarto magio che non fece in tempo ad arrivare a Betlemme per omaggiare Gesù. Gli ambienti ipogei accolgono una Natività con sculture in scala uno a uno: dettagli iperrealistici, trucco, illuminazione e tecniche usate negli show teatrali e nelle riprese televisive rendono ancora più suggestivi gli episodi all’interno del Pozzo della Cava. Gomme, lattice, resine e silicone “danno vita” a uomini e donne che pregano in ebraico, parlano in aramaico, cucinano piatti della tradizione Kasher, vicino a nuvolette di fumo, focolari ardenti o latte in ebollizione. Dal 23 dicembre all’8 gennaio 2023. www.pozzodellacava.it

Le rappresentazioni del Presepe vivente a Tricase

È una perla del Salento l’abitato di Tricase, noto per la “piscina” naturale più spettacolare della Puglia, con fondale profondo e acqua cristallina. Ma per il Natale il centro marinaro diventa una quinta scenica per le rappresentazioni del Presepe vivente, ambientate sul promontorio del Monte Orco. Oltre 200 figuranti, in costumi ricchi di particolari, sono impegnati nell’interpretare i mestieri del passato, come il tessitore, lo scalpellino, il cartapestaio, il pelacane, ovvero il conciatore di pelli, il funaro, che realizza funi da lavoro, il nachino, che gestisce l’attività di un frantoio. In questo clima che rimanda a un vissuto non troppo lontano, in un percorso di un paio di chilometri, punteggiato di falò, i personaggi sacri avvicinano i visitatori alla cucina, al folclore e alle arti salentine. Dal 25 dicembre al 6 gennaio 2023. www.presepeviventetricase.it