Appuntamento speciale, questa sera 23 ottobre 2021 alle 21,45 su Rai3, con PresaDiretta, il programma di inchieste di Riccardo Iacona. Un episodio inedito, che si focalizzerà sulla pandemia da Covid-19 e sugli sviluppi da Wuhan e in Italia. Cosa ha nascosto la Cina e quali errori poteva evitare il governo italiano? La puntata sarà disponibile anche in streaming e sull’app RaiPlay assieme agli altri recenti episodi del programma.

PresaDiretta, scaletta e ospiti di stasera 23 ottobre 2021 su Rai3

I lati oscuri della Cina e le indagini dell’Oms

Riccardo Iacona e le telecamere di PresaDiretta tornano a Wuhan a oltre un anno di distanza dall’ultima inchiesta, circa due anni dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19. Come mai, nonostante sia passato ormai molto tempo, il virus continua a tenere forte la sua morsa sul mondo intero? Ancora tanti sono i dubbi sulla sua origine, se naturale o frutto di esperimenti in laboratorio. Sul dubbio proveranno a fare luce le telecamere di PresaDiretta. «È stata fatta un’indagine farsa», sostiene nelle anticipazioni ai microfoni Rai Colin Butler, professore onorario di epidemiologia all’Australian National University. «Un mero esercizio di propaganda politica».

E ancora, per quale motivo Wuhan ha cancellato 22 mila sequenze di Coronavirus dai suoi database? Da quasi due anni, i cinesi negano esperimenti in vivo sui pipistrelli, ma nuove immagini dimostrano il contrario. Non solo, perché tali ricerche si sono svolte molto spesso in laboratori privi di tutti i dispositivi di sicurezza e pressurizzazione, elementi cardine per il contenimento dei virus. Immagini che, secondo il programma di Viale Mazzini, hanno fatto breccia anche nella stessa Oms, che oggi inizia a credere sempre più all’incidente di laboratorio. «Ho lavorato in molti laboratori e so che gli incidenti possono accadere», ha detto in una conferenza stampa Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. «Io stesso ne ho compiuti alcuni, per questo so che ci servono informazioni e dati sulla situazione nei laboratori prima e dopo lo scoppio della pandemia».

PresaDiretta, l’esclusiva sui finanziamenti Usa in Cina

Alcune commissioni internazionali sono entrate in possesso di alcuni articoli del 2016 a firma di alcuni scienziati di Wuhan. In essi si legge come molte ricerche siano state effettuate in centri differenti rispetto a quelli di solito mostrati nelle immagini di repertorio. Si tratta dei cosiddetti BSL-2, aree a basso livello di sicurezza. E ancora, in esclusiva PresaDiretta è in grado di mostrare come molti studi in Cina venissero svolti con finanziamenti americani. Perché? Forse per ovviare ai divieti imposti dalla legge Usa nel 2017 sulle ricerche in merito all’aumento di contagiosità dei virus? Tante le domande in cerca di risposta.

Covid: Italia, a che punto sono le indagini condotte dalla procura di Bergamo?

Non solo Cina, ma spazio anche all’Italia. A che punto sono le indagini della procura di Bergamo sulla risposta italiana alla prima ondata del Covid-19 nel febbraio 2020? Un racconto a 360 gradi che cerca di fare luce sulla mancanza di un piano pandemico aggiornato, sui ritardi nell’istituire una zona rossa nella Val Seriana e sulle decisioni prese da Regioni e governo nazionale. Quanto ha pagato la popolazione per il cattivo operato di alcuni rappresentanti?

«Non avevamo un piano pandemico pronto per le emergenze, non eravamo pronti». Queste le parole, nelle anticipazioni della puntata, di Donato Greco, epidemiolgo e membro del Comitato Tecnico Scientifico. E ancora, spazio anche per i familiari delle vittime. Ad oggi, cinquecento cittadini hanno citato in giudizio le più alte cariche dello Stato per la morte dei loro cari. Quanti potevano essere salvati se si fosse agito meglio? Una puntata ricca di contenuti, che cercherà di fare luce su uno dei momenti più bui della storia recente.