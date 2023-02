PresaDiretta, stasera su Rai3 Iacona racconta Qatargate e crisi energetica

Torna l’appuntamento settimanale con PresaDiretta, in onda stasera 27 febbraio alle 21.20 su Rai3. Fulcro della puntata sarà l’Europa, al centro di crisi economica, energetica e politica senza precedenti. Riccardo Iacona racconterà il Qatargate, maggiore scandalo della storia Ue, ma anche i problemi scaturiti dalla guerra in Ucraina, soprattutto sul fronte del gas e delle materie prime. Se ne parlerà con inchieste e servizi degli inviati e con alcuni ospiti in studio, tra cui l’economista e saggista Emiliano Brancaccio. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare le puntate scorse.

PresaDiretta, le anticipazioni di stasera 27 febbraio 2023 su Rai3

La nuova puntata di PresaDiretta, come sempre con la conduzione di Riccardo Iacona, fornirà documenti inediti e immagini esclusive ai telespettatori. Il programma di viale Mazzini racconterà stasera la corruzione e l’ingerenza degli Stati stranieri che hanno colpito il cuore dell’Europa. Impossibile non citare soprattutto il Maroccogate e il Qatargate. Come ha fatto l’emirato ad affermare i propri interessi in merito a gas e armi sovrastando Bruxelles? E soprattutto, oltre a quelli balzati all’occhio di tutti negli ultimi mesi, quanti altri favori ha ottenuto in passato? PresaDiretta tenterà di rispondere alle domande con occhio critico, provando anche ad elencare tutti i guadagni del piccolo ma ricco Paese. Quanto al Marocco, le telecamere mostreranno i campi in Algeria, dove si nascondono i Saharawi, popolo che da anni è vittima di violazione dei diritti umani e torture. Perché l’Europa continua a stringere accordi con Rabat?

"La corruzione per la prima volta entra al Parlamento europeo. L'Europa è più debole proprio quando a causa della guerra dobbiamo affrontare la sfida economica più alta." @IaconaRiccardo

#EuropaInVendita lunedì torna #presadiretta dalle 21:20 su @RaiTre pic.twitter.com/kvHCOpE9kl — Presa Diretta (@Presa_Diretta) February 22, 2023

La puntata odierna di PresaDiretta racconterà poi la crisi economica che sta colpendo da mesi l’Europa. Si parlerà dello shock energetico a seguito della guerra in Ucraina, con l’aumento dei prezzi di gas e materie prime. Gli aiuti pubblici saranno sufficienti per arginare le falle oppure i governi devono prepararsi per altri e più gravi problemi in futuro? Riccardo Iacona e il suo team viaggeranno per l’Italia, mostrando la filiera di ceramica e chimica. Si volerà poi in Germania, culla di uno dei più importanti comparti industriali. Proprio Berlino infatti può fungere da modello per capire se l’intera Ue potrà ripartire, ma lancia un messaggio: solo facendo fronte comune si può uscire dalla crisi, poiché nessuno può farcela da solo. Le inchieste di PresaDiretta saranno opera di Giulia Bosetti, Andrea Vignali, Raffaele Marco della Monica, Eugenio Catalani ed Eleonora Tundo.