PresaDiretta, stasera su Rai3 guerra in Ucraina e minaccia nucleare

La guerra in Ucraina e la minaccia nucleare al centro della nuova puntata di PresaDiretta. Riccardo Iacona torna stasera 10 ottobre, alle 21.20 su Rai3, con un’analisi su quanto sta accadendo nell’Est. Le forze di Kiev stanno riconquistando terreno sul campo, infliggendo forti perdite all’esercito della Russia. Intanto Vladimir Putin minaccia l’utilizzo delle armi atomiche. È un bluff oppure si tratta di qualcosa di concreto. Dopo sette mesi di conflitto, urge riflettere su quali azioni attuare per porre un freno all’escalation. Ospite in studio, per affrontare la questione, il giornalista e saggista Ezio Mauro. La visione della puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile trovare gli episodi precedenti oppure i servizi singoli trasmessi nelle scorse settimane.

PresaDiretta, temi e ospiti di Riccardo Iacona stasera 10 ottobre 2022 su Rai3

La nuova puntata di PresaDiretta, dal titolo La minaccia nucleare, racconterà le due facce della Russia con le testimonianze esclusive della gente comune. Da un lato ci sono i sostenitori della guerra, che seguono la de-occidentalizzazione del Paese e la propaganda di Putin. Dall’altro invece ci sono coloro che si ribellano scendendo in piazza o fuggendo e lasciando le città. L’inviata della trasmissione Francesca Nava in estate è entrata, unica giornalista della tv italiana, in Russia. Ha partecipato così allo Spief, il Forum Economico Internazionale cui hanno partecipato i Paesi che non hanno aderito alle sanzioni contro Mosca. Erano così presenti Bielorussia ed Egitto, ma anche Cina e India. In totale ben 130 nazioni, più della metà del mondo, con accordi da oltre 700 miliardi di rubli per il «nuovo ordine mondiale» di Putin.

PresaDiretta però ha poi attraversato l’Europa, cercando di comprendere le faglie geopolitiche che stanno disegnando un nuovo equilibrio internazionale. Spazio ai reportage dalla Polonia, al fianco dell’Ucraina sin dalle prime battute della guerra con l’invio di armi e l’accoglienza dei profughi. Qui le divergenze con la Russia hanno origini lontane, tanto che hanno dato vita nel tempo ad attriti e paura. Le telecamere di Rai3, con il racconto di Riccardo Iacona, si sposteranno poi in Serbia. Qui, al contrario di Varsavia, si è deciso per un rafforzamento dei legami politici ed economici con Mosca e per l’accoglienza di aziende e lavoratori russi. Nello studio di PresaDiretta ci sarà stasera 10 ottobre il giornalista Ezio Mauro, che aiuterà Iacona nell’analisi di quanto sta accadendo nel cuore dell’Europa. In onda anche un’intervista al generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica.