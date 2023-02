PresaDiretta, stasera su Rai3 un anno di guerra in Ucraina

Nuovo appuntamento con le inchieste di PresaDiretta. Stasera 20 febbraio, alle 21.25 su Rai3, Riccardo Iacona tornerà con un episodio monotematico che si concentrerà esclusivamente sulla guerra in Ucraina. Costruttori di pace infatti racconterà il conflitto a pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa, analizzandone le cause e ripercorrendone le tappe principali. Si cercherà di tracciare un profilo di tutti i principali protagonisti in campo, con particolare attenzione su chi è ancora a lavoro per trovare una pace. L’analisi si dividerà fra aggiornamenti in diretta grazie agli interventi degli inviati sul campo e dibattiti in studio con la presenza di politici, giornalisti e diplomatici. La visione di PresaDiretta sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare tutte le puntate precedenti.

PresaDiretta, le anticipazioni di stasera 20 febbraio 2023 su Rai3

Venerdì 24 febbraio sarà trascorso un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. Le notizie dell’invasione russa e dei primi attacchi nel Donbass hanno scosso il mondo e ancora oggi proseguono incessanti. PresaDiretta cercherà di tirare le somme di quanto avvenuto negli ultimi 365 giorni, cercando di porre l’accento su cause e protagonisti. Riccardo Iacona, con l’aiuto della sua squadra e numerosi servizi, ripercorrerà le principali tappe del conflitto, dalla risposta di Kyiv alle reazioni del mondo occidentale. Al cento dell’attenzione però ci saranno i numerosi tentativi di trovare un accordo e una mediazione per la pace, finora fallimentari. Se ne parlerà anche con alcuni ospiti, che come sempre offriranno il loro personale punto di vista. In studio l’ex viceministro degli Esteri ed esperto di relazioni internazionali Mario Giro. In collegamento anche Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire in Ucraina.

Nel corso della puntata ci sarà un servizio dall’università di Uppsala, in Svezia, dove c’è chi studia i negoziati e chi insegna come si crea una convivenza lunga e prolifica. Si tratta del centro di studi e ricerca fondato nel 1972 da Peter Wallensteen, esperto in termini di conflitti bellici fra Papua Nuova Guinea e Israele. Gli allievi nel corso del loro programma di studi fanno affidamento sull’Uppsala Conflict Data Program (Ucdp), database che raccoglie informazioni sulle guerre ininterrottamente dal 1946 ad oggi. Permette di effettuare previsioni e valutazioni di rischio, tanto da essere utile strumento anche per l’Onu. Durante PresaDiretta interverrà Erik Melander, responsabile del Centro per il Disarmo nucleare ed ex direttore dell’Ucdp. Iacona presenterà poi un servizio dalla Sierra Leone, per raccontare una realtà capace di mettere fine a una guerra civile. Infine spazio per un focus sulle donne camerunensi, da sempre mediatrici di pace.