PresaDiretta, stasera su Rai3 povertà e reddito di cittadinanza

Archiviata la stagione di Report, tornano le inchieste di PresaDiretta. Stasera 6 febbraio, alle 21.25 su Rai3, il programma di Riccardo Iacona riparte con un focus sulla povertà in Italia e nel mondo. Si tenterà di capire le principali ragioni che spingono milioni di persone in difficili condizioni di vita, tra cui la crisi climatica. Al centro anche un’analisi della guerra in Ucraina, con le disastrose ripercussioni che il conflitto ha sull’intera popolazione. Spazio poi a un’inchiesta sul nostro Paese e, in particolare, sul reddito di cittadinanza e sulla povertà educativa. La trasmissione vanterà la presenza in studio di ospiti fra giornalisti ed esperti nei vari settori, che aiuteranno il conduttore nella narrazione. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

PresaDiretta, le anticipazioni di stasera 6 febbraio 2023 su Rai3

La prima puntata della nuova stagione, dal titolo I poveri non esistono, analizzerà le cause di un inasprimento della povertà nel mondo, dalla guerra in Ucraina alla crisi climatica, fino ad arrivare alle difficoltà della sanità pubblica. Senza dimenticare le sempre più crescenti tensioni tre le grandi potenze del pianeta e gli scandali che hanno di recente colpito l’Unione Europea. Il programma di Rai3 si concentrerà sull’Italia. Da Nord a Sud, il Paese assiste a un avanzamento della povertà per via di un lavoro sempre più precario, soprattutto per i giovani, un mercato bloccato e scadenti misure di contrasto. Eppure, a fronte di allarmanti indicatori, c’è chi pensa che i poveri non esistano, ritenendo che il welfare sia un costo e non una risorsa per sviluppare la società.

"Quando chiedi i tuoi diritti ti licenziano subito"

Siamo andati in giro per l'Italia a sentire le vostre voci. Parleremo di lavoro, reddito di cittadinanza, scuola.

Vi aspettiamo lunedì 6 febbraio dalle 21:20 su #Rai3#PresaDiretta da spettatori a protagonisti del nostro futuro pic.twitter.com/bkhtbuDkMP — Presa Diretta (@Presa_Diretta) February 3, 2023

PresaDiretta realizzerà anche un focus sul reddito di cittadinanza, da sempre al centro di polemiche dai vari fronti politici ad alcune fasce della popolazione. È veramente una zavorra per le tasche dello Stato? Riccardo Iacona ne parlerà con la sociologa Chiara Saraceno, presidente del Comitato Scientifico per la valutazione del Rdc che ha elaborato alcune misure per migliorarne efficacia e impatto sociale. Saraceno aiuterà a capire quali siano le giuste mosse che deve intraprendere il Governo Meloni nel prossimo futuro. E ancora, spazio per la povertà educativa con l’esperienza di alcune scuola nel napoletano. Senza dimenticare l’evasione fiscale, con i numeri che parlano di 100 miliardi di euro mancanti nelle casse statali per colpa di chi non paga le tasse.