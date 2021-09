PresaDiretta, stasera 20 settembre 2021 su Rai3: dalle difficoltà della rivoluzione elettrica allo sfruttamento minorile, di cosa si parlerà

Stasera alle 21,20 su Rai3 nuovo appuntamento con PresaDiretta, programma di inchieste alla cui guida torna ancora una volta Riccardo Iacona. Dopo aver parlato di criptovalute e aver cercato di fare luce sui lati più oscuri del calcio, il giornalista romano è di nuovo in prima serata per affrontare il tema della transizione energetica. La puntata sarà disponibile, come ogni volta, anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

PresaDiretta, scaletta e temi di stasera 20 settembre 2021 su Rai3

PresaDiretta, L’impatto ambientale delle batterie al litio per auto

Il cambiamento climatico è ormai ai primi posti fra le emergenze del pianeta. È necessario pertanto eliminare quanto più possibile i combustibili fossili, principali agenti di CO₂, a iniziare dalle emissioni delle automobili. Entro il 2030 la produzione di veicoli ad alimentazione elettrica dovrebbe aumentare di sette volte, facendo crescere di conseguenza la richiesta di batterie al litio. Siamo sicuri che sia un bene? Per produrne una tonnellata, capace di soddisfare a malapena 100 automobili, sono necessari 2 milioni di litri d’acqua. Come sostenere l’impatto ambientale di tale portata? Questo l’interrogativo cui Iacona e il suo team cercheranno di rispondere, attraverso testimonianze dirette e servizi esclusivi.

Non solo litio. La rivoluzione green delle auto elettriche, ma anche di cellulari, fibra ottica e pale eoliche, richiede la produzione di circa trenta materiali detti materie prime critiche. Nascoste nella terra e nell’acqua, necessitano di estrazione e lavorazione difficili, costose e sfortunatamente inquinanti. Inoltre, troppo spesso la produzione sfrutta il lavoro minorile e forzato. Spiccano in tal senso la questione dello sfruttamento dei bambini nelle miniere di cobalto in Congo, l’impoverimento delle risorse d’acqua in Cile, l’inquinamento ambientale in Cina dovuto alla lavorazione di tali minerali in fabbrica. Come rendere sostenibile tale processo?

PresaDiretta, Le miniere di titanio in Liguria e l’ecologia di Amsterdam

Come si sta muovendo l’Europa per rendersi indipendente dall’Oriente? PresaDiretta entrerà nelle fabbriche italiane e tedesche, per vedere da vicino il lavoro delle case automobilistiche volte al rinnovamento della produzione. Dalla regione spagnola dell’Estremadura arriveranno invece le testimonianze e le paure della popolazione locale, spaventata dall’apertura di nuove aree per l’estrazione di litio e cobalto.

Le telecamere di PresaDiretta porteranno inoltre i telespettatori nelle miniere di titanio nel Parco di Beigua, la più grande area protetta della Liguria. Spazio anche all’economia circolare di Amsterdam, una delle città più sostenibili d’Europa, dove un gigantesco sistema di produzione elettrica basato su batterie di seconda mano contribuisce ad alimentare lo stadio cittadino. E infine un viaggio tra le eccellenze dei laboratori italiani che studiano tecnologie per allungare la vita delle batterie, recuperando risorse preziose nelle discariche.