PresaDiretta, Julian Assange e WikiLeaks protagonisti della puntata di stasera 30 agosto 2021 su Rai3

Stasera 30 agosto alle 21,20 su Rai3 riparte la nuova stagione di PresaDiretta con la guida di Riccardo Iacona: otto appuntamenti per altrettante settimane. «Mi auguro che PresaDiretta continui ad essere strumento di conoscenza e approfondimento e che gli spettatori ne escano arricchiti», ha dichiarato all’Ansa il conduttore. «È una fase in cui, se si conoscono le cose, a cominciare dalla pandemia, si ha meno paura, figlia dell’ignoranza».

Si parte stasera con l’inchiesta Julian Assange, processo al giornalismo. Un racconto di Elena Marzano, Elisabetta Camilleri e Massimiliano Torchia. I quattro giornalisti ricostruiranno la vicenda di Julian Assange, il fondatore della piattaforma WikiLeaks.

JULIAN ASSANGE PROCESSO AL GIORNALISMO.

A #Presadiretta i fatti, le ricostruzioni e i repertori, le testimonianze e le interviste ai più importanti personaggi di tutta la vicenda.

Questa sera 21.20 #Rai3 un racconto di @IaconaRiccardo @elenmarz Elisabetta Camilleri @maxtorchia pic.twitter.com/jHYSjKgH86 — Presa Diretta (@Presa_Diretta) August 30, 2021

PresaDiretta, la storia di Julian Assange stasera 30 agosto 2021 su Rai3

Julian Assange è un giornalista ed editore australiano che, nel 2010, portò il mondo a conoscenza dei video e dei rapporti segreti sui crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti durante i conflitti in Afghanistan e in Iraq. Dopo il suo arresto, effettuato dagli investigatori di Scotland Yard nell’Ambasciata dell’Ecuador a Londra nel 2019 in cui si era rifugiato, Julian Assange è oggi imprigionato in una cella di massima sicurezza di 9 metri quadrati nella stessa capitale britannica. Qui attende la fine del processo di estradizione intentatogli dagli Stati Uniti, dove rischia fino a 175 anni di carcere. Perché la rivelazione dei documenti ha portato a una reazione tanto violenta da parte della giustizia americana? Cosa c’era di vero nell’accusa di aver stuprato due donne mossa da un Tribunale di Stoccolma? E cosa accadde nei 40 metri quadrati dell’Ambasciata ecuadoriana di Londra dove Assange ha vissuto rinchiuso per 7 anni?

"Le terribili immagini che ci giungono da #Kabul sono l'epilogo drammatico di 20 anni della Guerra al terrore scatenata dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre del 2001…"@IaconaRiccardo

A #Presadiretta JULIAN ASSANGE PROCESSO AL GIORNALISMO lunedì alle 21.20 su #Rai3 e @RaiPlay pic.twitter.com/40A9zNr7R3 — Presa Diretta (@Presa_Diretta) August 28, 2021

Speciale su Julian Assange: le testimonianze

Stasera PresaDiretta presenterà i fatti più noti oltre alle testimonianze e alle interviste inedite ai più importanti personaggi coinvolti nella vicenda. Un contributo arriverà da Stefania Maurizi, giornalista italiana che ha lavorato su tutti i documenti segreti della piattaforma WikiLeaks. La giornalista è anche autrice di numerose inchieste sul caso oltre che del libro Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks.

Spazio sarà dato anche a Stella Morris, avvocato e compagna di Assange, che da anni si batte per la libertà del suo partner e padre dei suoi due figli. Nel programma sarà trasmessa anche l’intervista a Nils Melzer, relatore speciale delle Nazioni Unite sui reati contro la tortura, che da 20 anni si occupa di violazioni di diritti umani e che ha usato espressioni durissime sul processo contro Assange. Infine, si potranno ascoltare le parole dell’ex Presidente dell’Ecuador Rafael Correa, che ha pagato un caro prezzo per essersi messo contro gli Stati Uniti dando protezione allo stesso Assange.