PresaDiretta stasera su Rai3 lo speciale sulla guerra in Ucraina: temi e ospiti della puntata in onda stasera

Puntata speciale per PresaDiretta che dedica l’intero appuntamento di oggi alla guerra in Ucraina. Stasera 28 febbraio, alle 21,20 su Rai3, Riccardo Iacona cercherà di ricostruire le ragioni del conflitto e i nuovi equilibri che si stanno creando fra le superpotenze mondiali, senza dimenticare i costi in termini di denaro e vite umane. In studio diversi ospiti con ex membri dell’Esercito Italiano ed esperti di diritto internazionale, oltre al collegamento video di alcuni inviati sul campo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

PresaDiretta, temi e anticipazioni dello speciale di stasera 28 febbraio 2022 su Rai3

Dalle parole di Vladimir Putin al ruolo della Cina, i temi della puntata

Prima di iniziare l’offensiva, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in diretta nazionale che l’Ucraina non è uno stato sovrano e che da sempre appartiene alla Russia. Per questo e per l’influenza dell’Occidente sulla nazione, ha lanciato l’attacco a tutto campo portando i carri armati fino alle porte di Kiev. La guerra era però veramente l’unica soluzione possibile? Da questo interrogativo partirà la nuova puntata di PresaDiretta, uno speciale che avrà focus interamente dedicato alla guerra in Ucraina.

Puntata speciale di @Presa_Diretta lunedì sera con tanti aggiornamenti sulla guerra in #Ucraina ma soprattutto con uno sguardo diverso e approfondito su quanto sta accadendo nel cuore dell’Europa e nel mondo. Seguiteci. DIAMO VOCE ALLA PACE @IaconaRiccardo @RaiTre #UcraniaRussia https://t.co/6leNt3VKEx — Francesca Nava (@franziskanava) February 26, 2022

PresaDiretta cercherà di scavare a fondo nelle parole del presidente Putin, evidenziandone il significato e le aspirazioni. Troveranno spazio anche immagini di guerra che mostrano la fuga della popolazione, per cercare di capire gli sviluppi che la nuova ondata di profughi potrebbe portare nel vecchio continente. E ancora, spazio ai cyber attacchi che hanno accompagnato l’escalation della guerra e i recenti annunci di Anonymous contro la Russia. Riccardo Iacona cercherà di analizzare i rapporti tra Putin e il governo cinese e le eventuali conseguenze di un ingresso del Dragone nel conflitto. Il tutto senza tralasciare la “guerra dimenticata” che da anni affligge il Donbass causando migliaia di vittime soprattutto civili.

Chi sono gli ospiti della puntata di stasera 28 febbraio 2022 su Rai3

Nel mondo, inoltre, il commercio di armi non si è mai fermato, tanto che ad oggi si contano 13 mila testate nucleari in mano a numerosi Paesi, alcuni dei quali meno affidabili di altri. Una corsa agli armamenti che potrebbe portare anche in futuro a nuovi conflitti. Riccardo Iacona ne discuterà assieme a diversi ospiti, tra cui il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa. In studio oppure in collegamento telefonico ci saranno poi Carlotta Sami, portavoce dell’Agenzia della Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), e Orietta Moscatelli, esperta di politica estera e soprattutto dell’Est Europa. Non mancheranno gli inviati sul campo, che cercheranno di raccontare le ultime novità dal fronte.