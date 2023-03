PresaDiretta, stasera su Rai3 i social fra salute e progresso

I social network come strumento di connessione, ma anche come potenziale minaccia per la salute dei più giovani. Questo il tema principale del nuovo appuntamento di PresaDiretta, in onda stasera 20 marzo alle 21.25 su Rai3. Con la conduzione di Riccardo Iacona, sarà possibile approfondire la conoscenza di algoritmi e piattaforme web, cercando di capire il complesso rapporto fra la Generazione Z e la Rete. Il racconto farà tappa a Bologna, Lissone e Faenza dove sono attivi numerosi progetti per contrastare la dipendenza. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

PresaDiretta, le anticipazioni di stasera 20 marzo 2023 su Rai3

La nuova puntata, dal titolo Scatola nera, partirà dall’Oklahoma, negli Stati Uniti. A Tulsa infatti ha sede uno dei centri di ricerca più grandi al mondo a lavoro per determinare l’impatto di smartphone e social network sulla mente di bambini e ragazzi. Soprattutto gli adolescenti soffrono di varie patologie connesse all’utilizzo inadeguato ed eccessivo delle piattaforme digitali, cagionando la salute fisica e mentale. In tanti lamentano ansia, disturbi dell’attenzione e del linguaggio, ma anche anoressia, depressione e casi di autolesionismo. A PresaDiretta interverrà Frances Haugen, informatica americana e dipendente di Facebook, che due anni fa rivelò come la società di Zuckerberg fosse a conoscenza degli effetti dei social sulla psiche dei più giovani. Negli Usa infatti migliaia di famiglie hanno avviato cause legali contro Meta e altri network.

L’inchiesta di PresaDiretta si sposterà anche in Italia, dove le scuole stando tentando di collaborare con le famiglie per progetti di prevenzione. Riccardo Iacona parlerà di Bologna, dove si lavora sui sentimenti dei giovanissimi, e di Lissone, dove tramite la pet therapy si tenta di combattere la dipendenza dai social. Si volerà anche a Faenza, dove tramite una sacca per cellulari si lavora per limitare il tempo di connessione. Spazio anche per Milano, dove 150 genitori hanno attuato un “patto digitale” con l’Università Bicocca, promettendo di consegnare un cellulare ai propri figli quanto più tardi possibile. L’inchiesta di PresaDiretta è opera di Antonella Bottini, Lisa Lotti, Sabrina Carreras, Fabio Colazzo e Irene Sicurella. Hanno collaborato anche Massimiliano Torchia, Elena Marzano, Eugenio Catalani, Fabrizio Lazzaretti, Alessandro Marcelli e Matteo Delbò.