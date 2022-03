PresaDiretta stasera su Rai3: guerra in Ucraina, sanità italiana, Andrea Riccardi, temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento stasera 28 marzo, alle 21,20 su Rai3, con Presa Diretta. Riccardo Iacona dedicherà la puntata principalmente alla guerra in Ucraina, ma affronterà anche il tema della pandemia in Italia e i dati che riguardano la sanità pubblica nazionale. In studio sarà ospite Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

PresaDiretta, temi e ospiti della puntata stasera 28 marzo 2022 su Rai3

La guerra in Ucraina e le tecnologie di sorveglianza alle frontiere

Al centro della nuova puntata di PresaDiretta ci sarà ancora una volta il conflitto in Ucraina. Focus sulla popolazione del Paese, vittima di una profonda crisi sanitaria per via dei bombardamenti russi. Le telecamere Rai racconteranno la situazione negli ospedali distrutti o gravemente danneggiati dalle bombe grazie alle testimonianze esclusive dei cittadini e del personale medico. In studio, assieme a Riccardo Iacona, ci sarà Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio che sta promuovendo i corridoi umanitari in Ucraina ed è attiva sul campo per aiutare i rifugiati.

Spazio anche al rischio di un conflitto nucleare e al dissenso interno in Russia, dove Vladimir Milov, il consigliere dell’oppositore Navalnyj, ha ancora una volta denunciato la dilagante corruzione nel Paese. Attenzione anche sulle criptovalute, potenziale arma di difesa dello zar nei confronti delle sanzioni occidentali. Intanto, l’industria tecnologica continua a fare affari d’oro con la vendita di droni, robot e sistemi biometrici per il controllo alle frontiere. PresaDiretta mostrerà un laboratorio in Grecia dove nascono alcune delle più avanzate tecnologie di sorveglianza.

I ricoveri mancati in Italia per via del Covid

Infine, un servizio si concentrerà sulla sanità pubblica italiana che, dopo due anni di pandemia, presenta numeri preoccupanti. Oltre 2 milioni i ricoveri saltati, 600 mila invece le operazioni chirurgiche ancora in attesa di riprogrammazione, mentre 14 milioni di persone attendono risposta per visite specialistiche da recuperare. PresaDiretta si concentrerà poi sui giovanissimi, su cui il Covid ha lasciato cicatrici psicologiche molto profonde.