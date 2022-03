PresaDiretta stasera su Rai3: la guerra in Ucraina e il ruolo della Cina

Stasera 14 marzo, alle 21,20 su Rai3, torna PresaDiretta con la puntata Cina come via della pace?. Riccardo Iacona si concentrerà anche questa settimana sulla guerra in Ucraina, raccontando gli ultimi sviluppi e i potenziali scenari futuri. Al centro del dibattito ci sarà il delicato ruolo della Cina, che potrebbe giocare una parte importante nei negoziati di pace fra Putin e Zelensky. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Questa sera alle 21.20 su #Rai3 e su @RaiPlay #PresaDiretta torna a raccontare la guerra in #Ucraina per capire come si stanno muovendo gli attori in campo nella complessa partita delle trattative per la #pace. Sarà la Cina protagonista dei prossimi negoziati? @IaconaRiccardo pic.twitter.com/83JjmFf1GB — Presa Diretta (@Presa_Diretta) March 14, 2022

PresaDiretta, anticipazioni e ospiti di stasera 14 marzo 2022 su Rai3

Al centro della nuova puntata di PresaDiretta ci sarà dunque la guerra in Ucraina, tema che sta tenendo banco nelle ultime settimane. Riccardo Iacona tenterà di capire come si stanno muovendo gli attori in campo nella difficile partita degli accordi di pace. In questi giorni sta rimbalzando sempre più spesso la presenza della Cina, che potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista non irrilevante. Cosa ha in mente Pechino e quali potrebbero essere le prossime mosse nei confronti della Russia? Nella puntata troverà spazio il colloquio del capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi con il consigliere alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan.

PresaDiretta si concentrerà poi anche sugli effetti che il conflitto sta già avendo sulla nostra economia. Dalle risorse alimentari al carburante fino al caro energia, gli eventi in Ucraina stanno pesando sempre più sulle tasche degli italiani, ma cosa ci aspetta in futuro? E ancora, spazio alle criptovalute, potenziale arma della Russia per uscire dalla crisi economica e dall’isolamento delle sanzioni. Infine, Riccardo Iacona presterà attenzione anche alle armi e alle strategie militari. PresaDiretta andrà in Estonia, dove la Nato ha inviato le sue forze al confine con la Russia. Ospiti di Riccardo Iacona saranno Francesca Nava, Giada Massetti e Stefano Feltri.