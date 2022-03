Presa Diretta stasera su Rai3: la guerra in Ucraina e la crisi umanitaria, i temi della puntata

La guerra in Ucraina al centro del nuovo appuntamento di PresaDiretta. Stasera 7 marzo, alle 21,20 su Rai3, Riccardo Iacona partirà dagli ultimi sviluppi del confitto e dell’invasione russa per raccontare la difficile vita dei civili, costretti a lunghi viaggi per fuggire dalle bombe. Spazio anche all’opposizione russa al suo leader Putin e alla propaganda di entrambe le fazioni in campo fino ai movimenti della diplomazia internazionale. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

PresaDiretta, temi e ospiti della puntata di stasera 7 marzo 2022 su Rai3

Il viaggio dei profughi verso il confine con la Polonia

Reportage dal campo, voci dal fronte e lunghi racconti di riflessione. La nuova puntata di PresaDiretta cercherà di analizzare la guerra in Ucraina da più punti di vista, provando a dare un quadro generale della situazione nell’Europa dell’Est. Riccardo Iacona ne parlerà con Ezio Mauro, giornalista e scrittore che conosce bene la storia sovietica e la Russia di Putin. Fra i servizi ci sarà un reportage dal confine con la Polonia, dove solo in pochi giorni sono già arrivati oltre 650 mila profughi. L’Agenzia per i Rifugiati dell’Onu parla però già di 1,5 milioni di persone in fuga per quello che molti hanno battezzato come il più grande esodo nel vecchio continente dai tempi della Seconda guerra mondiale. Spazio anche per il diario dell’ultima settimana di Kiev, con immagini dagli ospedali pediatrici dove inizia a mancare tutto.

L’opposizione in Russia e le preoccupazioni della Moldavia

Non tutta la Russia è però con il suo leader Vladimir Putin. PresaDiretta mostrerà il dissenso di una fetta della popolazione che si oppone al volere del Cremlino, sempre più deciso a veicolare l’informazione con rigide regole e censure. Molti cittadini, proprio in questi giorni, stanno decidendo di abbandonare Mosca, per paura che il conflitto impatti anche sulle loro vite. Spazio alla cyber guerra tra la Russia e l’Occidente, all’influenza di Anonymous e alla propaganda dei due fronti opposti, in battaglia anche con le tastiere dei computer.

Il nuovo episodio di PresaDiretta analizzerà le preoccupazioni di altri Stati dell’est. Particolare attenzione alla Moldavia, al confine meridionale dell’Ucraina, che ha da poco presentato la candidatura ufficiale per entrare nell’Unione Europea. Di cosa ha paura il suo governo e c’è il rischio che le mire di Putin si espandano al di fuori del territorio ucraino? I servizi di viale Mazzini faranno luce anche sui progressi della diplomazia internazionale, scavando dietro le quinte dell’ultimo voto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Infine, spazio alle contraddizioni delle politiche europee sui migranti di tutto il mondo, ricordando la situazione al confine bielorusso di alcuni mesi fa e la continua tratta che riguarda le Alpi italiane al confine con la Francia.