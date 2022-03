Anticipazioni PresaDiretta stasera su Rai3: la guerra in Ucraina e il clima con Riccardo Iacona

Nuovo appuntamento stasera 21 marzo, alle 21,20 su Rai3, con PresaDiretta. Riccardo Iacona condurrà una puntata che si concentrerà ancora una volta sulla guerra in Ucraina focalizzandosi sugli effetti che rischia di avere il conflitto sul clima. Un racconto che si muoverà dal pericolo per le centrali nucleari alla geopolitica dei combustibili fossili fino al ritardo italiano sulla strada del rinnovabile. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Guerra al clima.

C’è voluta l'#UkraineRussiaWar per rendersi conto che dipendiamo troppo dalle risorse fossili. Se non comprassimo il gas dalla #Russia #Putin non avrebbe neanche i soldi per fare la guerra. La vera guerra è combattere il riscaldamento globale.

Lunedì 21.20 #Rai3 pic.twitter.com/9phjHDgPSz — Presa Diretta (@Presa_Diretta) March 16, 2022

PresaDiretta, le anticipazioni di stasera 21 marzo 2022 su Rai3

La puntata di PresaDiretta farà tesoro di immagini esclusive e testimonianze direttamente dall’Ucraina, tra cui quella della scienziata Svetlana Krakovska. «La finestra per agire in favore dell’ambiente si assottiglia ogni giorno», si legge nelle anticipazioni. «La guerra sta velocizzando il processo di chiusura». Spazio poi ad analisi dei dati e reportage direttamente dal territorio ucraino in modo da vedere direttamente gli effetti della guerra per l’ambiente. Sarà occasione per descrivere i rischi per le centrali nucleari in mano alla Russia, con particolare attenzione su Zaporizhzhia e Chernobyl. Spazio poi al cambiamento della geopolitica mondiale sui combustibili fossili e al piano per ridurre la dipendenza dal gas di Mosca, senza dimenticare la strada per il rinnovabile. Qui ci sarà modo per vedere a che punto si trova l’Italia e per analizzare le ragioni di un ritardo notevole.

Il clima sarà al centro della puntata anche grazie a un recente report delle Nazioni Unite. L’IPCC, il Gruppo Intergovernativo sul cambiamento climatico ha annunciato un aumento della temperatura globale pari a circa 1,1 gradi, ma il mondo non sembra averci dato il giusto peso. PresaDiretta volerà poi negli Stati Uniti, dove Louisiana e Florida combattono da anni contro l’innalzamento del livello del mare. Spazio anche alla California, che ogni anno si trova ad affrontare l’allarme incendi e la crisi idrica. Infine, attenzione anche sul Madagascar, dove è già in atto la prima carestia direttamente legata al climate change. Infine, non mancheranno testimonianze dall’Italia con esperienze positive di adattamento al cambiamento climatico.

PresaDiretta, chi sono gli ospiti di stasera 21 marzo 2022 su Rai3

Riccardo Iacona si farà accompagnare durante il suo racconto da diversi ospiti, che forniranno il loro parere e la loro conoscenza scientifica in materia. Oltre alla scienziata Svetlana Krakovska interverrà Elisa Palazzi, climatologa del Cnr e dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima di Torino. Spazio poi alle parole di Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del Cnr e membro dell’Accademia Nazionale delle scienze.