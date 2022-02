Nuova stagione Presa Diretta stasera 7 febbraio: Riccardo Iacona torna con “Il sitema università” alle 21.15 su Rai 3

Presa Diretta ritorna su Rai 3 con una nuova stagione, in onda a partire da stasera, lunedì 7 febbraio 2022, alle 21.15. Come di consueto, Riccardo Iacona e la sua redazione approfondiranno alcuni dei temi più caldi dell’attualità nazionale e internazionale, dalla cybersicurezza alla crisi climatica, passando per il sistema scolastico e la sanità. Attraverso inchieste esclusive, reportage inediti e interviste a esperti.

Presa Diretta: i temi della puntata in onda stasera 7 febbraio 2022 alle 21.15

su Rai 3

Presa Diretta torna con “Il sitema università”: il mondo dei concorsi universitari truccati

Al centro della prima puntata di Presa Diretta un viaggio tra i concorsi universitari truccati, considerati uno dei mali endemici del sistema universitario italiano. Si partirà con un focus sui metodi di assegnazione delle cattedre attraverso un ampio reportage che, partendo dalla Sicilia, passa per Firenze e arriva sino a Tor Vergata, seguendo il filo rosso di tre note inchieste sul tema avviate dalla magistratura. Attraverso materiale di repertorio, atti di indagine, testimonianze e intercettazioni, Iacona proverà a far luce su problema endemico. Spazio, quindi, a un confronto diretto con ricercatori, professori, rettori e magistrati per raccogliere storie e aneddoti su eventuali selezioni manovrate ad hoc per favorire i soggetti che avrebbero dovuto vincere. Infine, ci sarà un’intervista sul tema e sulle differenze tra Nord e Sud alla ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e un confronto col sistema universitario estero, in particolare quello di Germania e Olanda.

Viaggio nel mondo delle università italiane. I concorsi pubblici servono davvero a scegliere i migliori oppure vincono quelli che “dovevano” vincere. Come funziona all’estero, dove si sono trasferiti molti dei nostri ricercatori e professori?@Presa_Diretta questa sera su #Rai3. pic.twitter.com/serfb42cO6 — Rai3 (@RaiTre) February 7, 2022

Presa Diretta: dove guardare la puntata del 7 febbraio 2022?

Oltre a essere disponibile sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, è possibile guardare Presa Diretta anche in streaming su Rai Play. Per quanto riguarda invece i social, l’hashtag da seguire su Twitter è #PresaDiretta.