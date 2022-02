Presa Diretta stasera su Rai 3: “Amore Bestiale” il viaggio nel mondo degli animali domestici

È tutto pronto per un nuovo appuntamento di Presa Diretta, in onda questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, alle 21.20 su Rai 3. Attraverso reportage e servizi esclusivi, Riccardo Iacona e la sua redazione approfondiscono alcuni dei temi più dibattuti degli ultimi tempi, dall’emergenza Covid alla cybersicurezza, passando per la questione ambientale, la dimensione scuola e il sistema sanitario pubblico.

Presa Diretta: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Presa Diretta: viaggio nel mondo degli animali domestici

Fulcro dell’inchiesta della puntata, Amore Bestiale, sarà il mondo degli animali domestici, in particolare cani e gatti, e il loro rapporto con l’uomo. La prima parte aiuterà gli spettatori a capire in che modo riescano a colmare le carenze d’affetto degli esseri umani, diventando per loro quasi dei figli. E, successivamente, si accenderanno i riflettori sulla questione dell’eventuale solitudine che provano quando i padroni non ci sono, analizzando il tema attraverso il punto di vista della scienza. Successivamente, spazio a un discorso più tecnico, relativo alle patologie: le malattie e i disturbi che affliggono l’uomo come l’ansia, l’obesità, i problemi cardiaci, riguardano anche gli animali? E se sì, quale è il loro decorso? Infine, uno sguardo alla crescita esponenziale del business del pet sul mercato: a oggi, vanta un valore di 200 miliardi l’anno. Cifre che sono destinate ad aumentare grazie a un importante incremento del numero delle adozioni registrato negli ultimi due anni. Non mancherà un focus sul traffico illegale di esemplari dall’Europa dell’Est, mentre i canili fanno fatica a sopravvivere perché rimasti quasi completamente privi di fondi e aiuti economici. L’inviata Lisa Iotti, fingendosi una buyer italiana, si è infiltrata nel mercato di cuccioli in Ungheria. Una grande svendita di cani di piccola taglia dove, per pochi euro, è possibile portare in Italia esemplari che, in genere, costerebbero dieci volte tanto e che non hanno completato il ciclo di vaccinazioni, un grosso rischio per la loro salute e per quella degli uomini.

Trattiamo i nostri animali domestici come se fossero figli, l'industria del PET vale 200 Mrd all'anno. É solo business? Cosa ci restituiscono i nostri animali nella vita assieme? Perché abbiamo così bisogno di loro?

Presa Diretta: dove guardare il programma

