Presa Diretta stasera su Rai 3, puntata di lunedì 14 febbraio 2022: il mondo del lavoro e i temi della puntata

Secondo appuntamento con la nuova stagione di Presa Diretta, in onda questa sera, lunedì 14 febbraio 2022, alle 21.15 su Rai 3. Come ogni settimana, il giornalista Riccardo Iacona e la redazione del programma proporranno servizi e reportage inediti su alcuni dei temi cardine dell’attualità nazionale e internazionale, dalla scuola alla sicurezza informatica, passando per la sanità pubblica e l’emergenza climatica.

Fulcro della prima parte della puntata di questa sera sarà il mondo del lavoro, con un’attenzione particolare ai contest in cui i dipendenti vengono malpagati e sfruttati dalle aziende. Nell’inchiesta Il salario minimo, Iacona e gli inviati della trasmissione, attraverso una serie di contributi e di interviste girate in tutta Italia, mostreranno come quasi ogni settore professionale abbia a che fare con un elevato numero di lavoratori precari, costretti molto spesso ad accettare incarichi poco dignitosi, salari miseri e turni insostenibili. Spazio, poi, alla questione del salario minimo: in Italia non esiste ancora una soglia al di sotto della quale lo stipendio non può scendere, mentre nel resto d’Europa 21 paesi su 27 l’hanno già adottata. Le telecamere della trasmissione sono arrivate fino in Germania per capire come funziona e valutare gli effetti che ha prodotto.

La seconda parte, invece, sarà dedicata al drammatico tema delle morti sul lavoro che, ormai da anni, mettono a dura prova il Paese, con una media di oltre 3 decessi al giorno. Per approfondire la questione, Presa Diretta partirà dai casi della cabinovia sulle piste da sci di Lorica, in provincia di Cosenza, protagonista dell’incidente che è costato la vita al direttore dell’impianto Alessandro Marcelli, e della morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne di Udine morto durante un periodo di stage nel quadro del percorso di alternanza scuola-lavoro. Infine, oltre a uno spazio dedicato al ruolo della finanza e delle grandi multinazionali nel meccanismo di ‘finanziarizzazione del lavoro’ e dell’adozione di politiche in grado di conciliare gli interessi delle fabbriche e delle holding che le acquistano, anche un focus sul nodo dei contratti, dei licenziamenti e delle difficoltà nella ricerca di un’occupazione, soprattutto per le nuove generazioni.

