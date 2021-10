Presa diretta: pandemia e industria dei vaccini nella puntata in onda stasera lunedì 11 ottobre su Rai3

Dopo il cambio di programmazione della scorsa settimana fatto per dare precedenza alle elezioni amministrative, Presa Diretta ritorna stasera, lunedì 11 ottobre 2021, alle 21.15 su Rai3. Al centro dello speciale, La fabbrica dei vaccini, un’inchiesta realizzata da Riccardo Iacona, Daniela Cipolloni, Marianna De Marzi, Raffaele Manco e Lorenzo Calanchi, tutta dedicata alla pandemia e all’industria dei vaccini per il Covid-19. Tra contratti poco chiari, clausole di segretezza, finanziamenti pubblici e profitti privati, fino ad arrivare alla battaglia per la liberalizzazione dei brevetti e il tragico ritardo nei paesi più poveri, dove la vaccinazione di massa non è mai davvero cominciata.

LA FABBRICA DEI VACCINI.

Questa sera alle 21.20 su #Rai3, torna #Presadiretta

Una nuova puntata sulla #pandemia e sui rapporti con l’industria dei #vaccini, tra contratti opachi e clausole di segretezza, finanziamenti pubblici e profitti privati.@IaconaRiccardo @amrefit pic.twitter.com/fpJLKCbecD — Presa Diretta (@Presa_Diretta) October 11, 2021

Presa Diretta: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera

Presa Diretta: vaccini, tra prezzi in aumento e Paesi in ginocchio

Nella prima parte del reportage, si esplorerà nel dettaglio il business dei vaccini anti Covid. Se, da un lato, la loro efficacia scientifica non è discussa, dall’altro rimangono ancora troppe le questioni irrisolte. A partire dal prezzo. Presa Diretta ha portato alla luce come e quanto le aziende farmaceutiche abbiano alzato il costo delle dosi nei contratti stipulati con la Commissione europea. Cifre che superano di gran lunga i costi di produzione e che, tra le tante cose, avranno conseguenze negative soprattutto sulle aree del mondo più povere già in ginocchio perché a rilento con la somministrazione. Al riguardo, la trasmissione è andata sino in Kenya, assieme ad Amref Worldwide, per verificare le difficoltà nell’accesso ai vaccini. Obiettivo che pare siano destinati a raggiungere solo nel 2024.

Presa Diretta: l’assenza di leggi sul prezzo dei vaccini e le storie di Reithera e di Nerviano Medical Science

La seconda parte dell’approfondimento, invece, si focalizzerà sulla totale assenza di leggi che vincolino le aziende al rispetto di determinati standard nell’aumento e decremento dei prezzi. A spiegarlo nel dettaglio sarà Suerie Moon, co-direttrice del Global Health Centre di Ginevra. Spazio, successivamente, alla questione del cosiddetto ‘vaccino made in Italy’, una proposta venuta fuori nel corso dell’anno e legata all’obiettivo dell’indipendenza vaccinale del Paese: che fine ha fatto? Iacona partirà da quest’interrogativo per ricostruire la vicenda. Presa Diretta entrerà nelle fabbriche per osservare da vicino i meccanismi di produzione del farmaco. E lo farà raccontando due storie: quella di Reithera, la piccola azienda biotech alle porte di Roma, incaricata di produrre il vaccino tricolore e garantire all’Italia l’autonomia dalla multinazionali, e quella del Nerviano Medical Sciences, laboratorio a pochi chilometri da Milano, per anni gioiello della ricerca nazionale e oggi, tra incuria e cattiva gestione, salvato per miracolo dalla chiusura grazie all’investimento di un Fondo cinese.