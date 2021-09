Presa Diretta, criptovalute e banche digitali protagoniste: di cosa si parlerà stasera, 6 settembre 2021, su Rai3

Ritorna l’appuntamento settimanale di Rai3 con Presa Diretta. Dopo lo speciale della settimana scorsa dedicato a Julian Assange, la puntata in onda stasera, lunedì 6 settembre 2021 alle 21.20, sarà tutta incentrata sul mondo delle criptovalute e delle banche digitali. Al timone della trasmissione, come sempre, il giornalista Riccardo Iacona.

LA GUERRA DEI SOLDI

Presa Diretta: Tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera alle 21.20 su Rai3

Presa Diretta: Alla scoperta delle criptovalute

Ne La guerra dei soldi la redazione di Presa Diretta porterà i telespettatori in un duplice viaggio. La prima parte aprirà le porte del misterioso mondo della moneta virtuale, un mercato che, a oggi, vale 2mila miliardi di dollari. Nate poco più di dieci anni fa, all’indomani della crisi finanziari di Lehman Brothers, nel 2008, le criptovalute si presentano sin da subito come una rivoluzione del sistema monetario che parte dal basso. Contanti digitali, transazioni senza intermediari né padroni, in grado di instaurare una relazione di totale parità tra chi compra e chi vende. Insomma, gli ingredienti perfetti per un successo planetario. In tredici anni, un solo Bitcoin, la tipologia più nota e diffusa, è arrivato a valere da 0 a 52mila euro. Oggi, queste valute sono quotate in borsa e gli investitori che le adoperano finanziano settori importanti dell’economia, tra cui lo sport. Ma non è tutto. Sulla scia del successo riscosso dal Bitcoin, sono state numerose le alternative coin o alt coin che sono riuscite a farsi strada. Determinando, tra piattaforme web ed exchange, un incremento dei clienti e dei volumi di denaro non indifferente. Tra i principali protagonisti di questo fenomeno, spicca proprio l’Italia: se, in media, il 2 per cento della popolazione investe in criptomonete, nel nostro paese la percentuale sale al 5 per cento. Dietro a invitanti vantaggi finanziari e passaggi di disarmante rapidità, tuttavia, si celano numerose insidie. Le operazioni, infatti, risultano parecchio volatili, non esiste una legislazione né regole che si conformino agli standard finanziari di base. E, su Internet, nascono giornalmente monete digitali false e siti che frodano gli utenti con la promessa di arricchirli. Il racconto di Andrea Vignali e Marco della Monica partirà proprio da qui per provare a capire pregi e difetti di un universo costellato, spesso, da truffe e magheggi poco chiari.

Presa Diretta: Il futuro delle banche digitali

La seconda parte del programma, invece, metterà al centro della scena le banche. Che, attraversata la crisi scatenata dal Covid, si preparano ad approcciare una dimensione nuova, con un giro di contanti limitato, meno sportelli e sempre più tecnologia. Elena Stramentinoli, Luigi Mastropaolo e Lorenzo Calanchi indagheranno sugli istituti di credito che, con l’ascesa di queste monete virtuali, sono costretti a rinnovare il proprio ruolo nel sistema societario. Un cambiamento che non coinvolge soltanto la quantità di prestiti, ridotti dal 2012 al 2018 del 4.3 per cento ma anche la presenza delle banche sul territorio. Come dimostrato dai dati della First Cisl che, dal 2008 al 2020, ha registrato la chiusura di 10658 sportelli, per un totale di 820 comuni rimasti senza una cassa. Tra scandali del passato (il crack delle banche venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza) e nuove sfide, quale sarà il futuro delle banche? E quali le conseguenze della digitalizzazione per cittadini e piccole imprese? L’inchiesta di questa sera proverà a rispondere a questi interrogativi, focalizzandosi in particolare sulla situazione del Sud, dove la scarsità di denaro in circolo nel tessuto economico ha facilitato e continua a facilitare l’ingresso della criminalità organizzata nel mercato finanziario.

Presa Diretta: Gli ospiti della serata

A sciogliere i nodi di una questione così complicata e a provare a chiarire i dubbi del pubblico un parterre di ospiti fatto di addetti ai lavori ed esperti del settore. Tra questi, Luca Fantacci, professore di Storia Economica all’Università Bocconi, che spiegherà l’ideologia del bitcoin come moneta del popolo, e il commercialista Giorgio D’Amico che proverà a chiarire le dinamiche alla base della crescita che ha portato all’exploit delle criptovalute. Spazio, poi, a Francesco Buffa e Andrea Ferrero, rispettivamente amministratore delegato di Alps Blockchain, start up trentina che si occupa di progettare e costruire mining farm sostenibili (si tratta delle postazioni di pc e schede che, attive 24 ore su 24, certificano le transazioni via blockchain) e co-fondatore di Young, piattaforma che si occupa della compravendita di oltre 80 tipi di moneta digitale. Il primo si occuperà di spiegare il processo del mining o ‘estrazione delle criptomonete’, il secondo, invece, illustrerà il progetto di costruzione di una ‘banca totalmente crypto’ che, tra qualche anno, potrebbe sostituire in tutto e per tutto quelle tradizionali. Infine, Maurizio Dallocchio, docente di Corporate Finance all’Università Bocconi, tratteggerà il ruolo degli istituti bancari in un futuro dove il digitale potrebbe avere la meglio.