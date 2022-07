Il premio Strega a Desiati, il ricordo di La Capria e il pranzo a Portofino: il racconto della settimana

Venerdì 8 luglio. In città faceva un caldo soffocante così per l’ennesima volta finita la settimana di lavoro alla Belle Aurore avevo deciso di andare al mare già da venerdì mattina e approfittare del DaG, lo Swan degli amici billionS di Bob, fisso a Santa da tre settimane. L’attesa del colloquio con l’amministratore delegato della radio in seguito alla chiusura della trasmissione mi provocava stati d’ansia che tutto sommato riuscivo a controllare e oltre d essere pieno zeppo di articoli da scrivere per il Messaggero e per il Foglio non avevo granché da fare, così sono saltato su una carrozza di prima classe alla Stazione Centrale di Milano con in cuffia Afrikan Culture di Shabaka e sono partito.

Così ora eccomi qui, scalzo, in bermuda beige e una felpa blu a girocollo seduto di fianco ad una sbarbina fiordilatte in mega shorts di jeans ed una felpa con il cappuccio che mi ricorda Sofia e che avevo già notato poco fa in banchina in stazione mentre mi svampavo una siga poco prima di salire sul treno. La sbarbina fiordilatte profuma di lucida labbra e la cosa mi riporta immediatamente ai tempi del liceo e alle ragazze con cui uscivo ai tempi in cui andavano di moda i lucida labbra ai gusti più disparati e io me la spassavo ai Bagni Ariston di Rapallo steso su una chaise longue accanto a una piscina dal fondo nero ed ero abbronzato e portavo una collana di conchiglie e ascoltavo Pretty Fly degli Offsprings e lei si chiamava Ludovica. Penso anche a Rapallo, a Santa, a Portofino e alle estati dell’infanzia perché anch’io, come quel ragazzo che mi ha scritto qualche tempo fa sui social commentando le robe che scrivo su Tag43, «conosco il Tigullio palmo a palmo».

Per quel che ne so, prima della casa sulle hills di Rapallo mia nonna Maria negli Anni 60 aveva già un appartamento in affitto, due camere e un piccolo terrazzino, nella parte più caratteristica dei carruggi portofinesi. L’appartamento non era vista mare e anzi, dai racconti che ricordo, era affacciato su altre povere case che davano direttamente sopra al lavatoio pubblico. Da piccolo mia nonna mi raccontava spesso di come all’epoca Portofino fosse completamente diversa da come la conosciamo oggi, meta soprattutto di una bohème composta soprattutto da un gruppo di giovani artisti americani che conducevano una vita non solo semplice, ma di tono quasi marinaresco, lontana da qualsiasi eleganza snobistica e da ogni ostentazione mondana. Nonna Maria, al tempo, era una donna sola, già madre di quattro ragazze e probabilmente un’estate si infatuò di un certo pittore, un tizio che proveniva da San Francisco, che se non ricordo male poteva chiamarsi Gary Schumacher, o qualcosa del genere. Schumacher abitava in una casa nella parte alta del paese che per essere raggiunta distava dal centro centottanta scalini. «Se ne stava lassù, con i suoi quadri e sei gatti», mi raccontava la nonna, «e aveva imparato da qualche marinaio a cucinare un ottimo minestrone col pesto». Fu così che mia nonna iniziò a frequentare questa wave di artisti che comprendeva oltre a Schumacher anche Henry Jungers, il figlio di uno dei più importanti commercianti d’arte statunitensi del periodo ai quali si aggiunsero il famoso cartellonista americano Bill Wirts e lo scrittore americano Irvin Shaw, autore fra l’altro del romanzo I giovani leoni, da cui fu tratto il celebre film con Marlon Brando. Doveva essere stata una grande estate quella per la nonna, perché spesso citava quel fantastico gruppo di uomini e donne giovanissimi, quasi tutti biondi e aitanti, che di giorno nuotavano nel golfo e la sera suonavano il banjo nei locali o in piazzetta e spesso la invitavano a party leggendari a bordo di barche di qualche miliardario che avevano nomi tipo Thelma VII, sulle quali saliva scalza, spettinata, senza un’ombra di trucco e con indosso i suoi vestiti malconci, che sapevano di acqua di mare e di sole.

Un’altra cosa che mi ripeteva spesso la nonna era che se mia madre non si fosse incaponita a voler prendere a tutti costi quel maledetto chalet a Crans Montana ma avesse scelto la casa che aveva visto pochi mesi prima a Paraggi, probabilmente oggi sarebbe ancora viva. Tanto per farvi capire quanto certi luoghi nella vita di una persona o di una famiglia tornino circolarmente generazione dopo generazione.

Sabato 9 luglio. «Sono arrivato a pensare che la vera vita non è quella che si vive, bensì quella che si scrive», ha dichiarato tempo fa in un’intervista Raffaele La Capria, gigante (ingiustamente sottovalutato) della letteratura italiana recentemente scomparso, a cui è stato dedicato il Premio Strega 2022 assegnato a Spatriati di Mario Desiati questa settimana. La Capria, lo Strega, lo vinse nel 1961, quando “lo Strega era ancora lo Strega”, con un romanzo straordinario, intitolato Ferito a morte, che, rubando le parole scritte da Federico Sardo su Esquire, «racconta la storia di un’estate che non smetterà di rifrangersi nella memoria dell’autore per tutte le estati di là da venire». È curioso il fatto che il soprannome di Raffaele La Capria fosse Dudù, che è esattamente il soprannome del padre di Ofelia, che di nome fa Carlo Alberto, e che proprio oggi compie 90 anni.

Uomo tutto di un pezzo, d’altri tempi, Carlo Alberto, che d’ora in poi come fanno tutti chiameremo semplicemente Dudù, per un lungo periodo della sua vita avrebbe benissimo potuto essere un personaggio uscito dalla mente di La Capria; per l’esattezza sarebbe stato perfetto a interpretare uno dei protagonisti di Leoni al sole, magistrale film del ’61 di Vittorio Caprioli, che ritraeva le vicende di un gruppo di vitelloni napoletani durante una caldissima estate a Capri degli Anni 50. Perché sì, prima di sposarsi con Gigliola, la madre dei suoi figli, il 14 febbraio del 1966, il giorno di S. Valentino, Dudù ha “vitellato” alla grande, gironzolando, durante gli anni della sua giovinezza, tra Capri, Amalfi e Positano, o al volante di auto sportive o solcando i mari a bordo di veloci motoscafi. Dudù, nato nella provincia bergamasca si trasferì infatti, una volta terminati gli studi, subito a Napoli, lasciando la gestione dell’azienda di tessuti di proprietà della famiglia al fratello maggiore e scegliendo di intraprendere una carriera autonoma. In breve tempo diventò il Re delle concessionarie d’auto Peugeot del Napoletano. Si è preso il titolo di “Commendatore” per un premio vinto nel 1969 e in carriera ha avuto molti soprannomi. Il più strano è senza dubbio quello di “Ingegnere”, che gli venne affibbiato da qualcuno e che lui odiava con tutto se stesso, dato che aveva imparato quello che sapeva sulla meccanica sul campo. Lo studio all’epoca era roba per pochi e Dudù è sempre stato fiero di aver costruito la propria carriera da solo, senza l’aiuto di nessuno.

Oggi siamo qui, al ristorante dell’Hotel Splendido di Portofino, per festeggiare il suo compleanno e partecipare a un pranzo, organizzato nei minimi dettagli dai suoi tre figli, Cleopatra, Roffredo e Ofelia. Siamo arrivati tutti a bordo di cinque Ape Piaggio, unico mezzo per dimensione in grado di raggiungere la vetta, perché a Portofino si sa, le macchine non sono ammesse e il massimo dello chic, da sempre, è arrivare in piazzetta a bordo di un furgoncino che magari solitamente è utilizzato per il trasporto di frutta e verdura. Ofelia indossa un abito della stilista Lisa Corti, Cleopatra ne indossa uno firmato Alberta Ferretti e noi maschietti, tutti in lino, abbiamo ai piedi un paio di Castañer, le espadrillas per eccellenza, nota divertente quanto pratica. Il menu è, ça va sans dire, un trionfo di sapori del Tigullio, con in testa il pesto preparato nei mortai e la focaccia al formaggio della storica Manuelina di Recco. I fritti di panissa, latte brusco e acciughe fritte sono un’ottima idea per iniziare il pranzo, soprattutto se accompagnati da un calice di Ca’ del Bosco. A seguire i Corzetti (pasta tipica della cucina ligure) alla crema di pinoli e maggiorana, e i ravioli di melanzane con pomodoro fresco e ricotta salata. Senza dimenticare il cappon magro, piatto della tradizione a base di pesce e verdure, e il Morone anche conosciuto come ricciola di fondale.

«A Portofino venivo sempre da ragazzo, per seguire mio padre che tutti gli anni a maggio partecipava alla regata dei dinghy storici», mi dice Bob a un certo punto, «e, caro conte, ti ricorderai che di recente ti ho raccontato che queste minuscole imbarcazioni di 12 piedi, circa tre metri e 70, nate nel 1924 come singolo per le Olimpiadi, ultimamente sono tornate tremendamente di moda qui in riviera». «Pensavo infatti di iscrivermi a un corso di vela proprio su una di queste barchette l’anno prossimo», rispondo sorseggiando il mio bicchiere di bollicine, «il mio sogno è quello di fare proprio come tuo padre» (Giordano Zucchi, l’imperatore delle telerie), «che all’epoca in mare, durante le regate, era celebre per il vezzo di disegnarsi sul viso i colori sgargianti dei guerrieri maori», aggiungo. «Bravo conte, vedo che sei preparato, e sono lieto che sia arrivato finalmente per te il momento di abbandonare le piattaforme di cemento e darti completamente alla vela. I miei insegnamenti di questi anni non sono andati del tutto sprecati», conclude lui, alzando il calice al cielo e proponendomi un brindisi.