Premio Strega 2022, vittoria di Mario Desiati con “Spatriati”

Mario Desiati ha trionfato al Premio Strega 2022, vincendo il prestigioso premio letterario grazie al romanzo Spatriati. Dato per grande favorito alla vigilia, ha raccolto 166 voti, “doppiando” quasi il secondo classificato nella prima finale a sette dello Strega.

Nel 2022 la prima finale a sette del Premio Strega

Nel 2022, per la prima volta, i romanzi finalisti non sono stati cinque, come da tradizione, ma sette. Questi gli altri titoli: Quel maledetto Vronskij di Claudio Piersanti; Randagi di Marco Amerighi; Nova di Fabio Baca; Niente di vero di Veronica Raimo (vincitrice anche del Premio Strega Giovani 2022); E poi saremo salvi di Alessandra Carati; Nina sull’argine di Veronica Galletta. Come detto, Desiati ha ottenuto 166 voti. Secondo Piersanti con 90, poi Carati (83), Raimo (62), Amerighi (61), sesto Baca (51) e Galletta (24). Hanno votato in 537 su 660 aventi diritto, pari a circa l’81 per cento.

Premio Strega, chi è Mario Desiati

Nato a Locorotondo il 13 maggio 1977, Mario Desiati è uno scrittore, poeta e giornalista italiano. Cresciuto a Martina Francia, da tempo vive stabilmente a Roma. Ha pubblicato, tra gli altri, i seguenti libri: Il libro dell’amore proibito (2013, Mondadori), Mare di Zucchero (2014, Mondadori), Candore (2016 e 2021, Einaudi).

Premio Strega, la storia del concorso

Il premio Strega è stato istituito nel 1947 da Maria Bellonci e Guido Alberti, produttore del famoso liquore Strega, a cui il premio deve il nome. In passato, è stato vinto da grandi nomi della letteratura italiana, come Elsa Morante, Umberto Eco, Dacia Maraini, Alberto Moravia e Cesare Pavese. Viene assegnato annualmente all’autore di un libro pubblicato in Italia, tra l’1 marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso: nel 2021 a vincere è stato Due vite di Emanuele Trevi, che quest’anno è stato il presidente della giuria.