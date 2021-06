Premio Strega: chi sono i cinque finalisti dell’edizione 2021

Il nome del vincitore sarà annunciato il prossimo 8 luglio. Per adesso bisogna accontentarsi dei cinque finalisti. A contendersi il premio Strega 2021, saranno Emanuele Trevi, autore di Due Vite, edito da Neri Pozza; Edith Bruck, che ha scritto il Pane Perduto, per la Nave di Teseo; ancora Donatella Di Pietrantonio, con Borgo Sud, Einaudi, Giulia Caminito, scrittrice de L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) e Andrea Bajani con Il libro delle case edito da Feltrinelli. Non ce l’ha fatta, invece, Lisa Ginzburg giunta sesta e, quindi, prima degli esclusi. Il suo Cara pace (Ponte alle Grazie), si è fermato a 141 preferenze, troppo poche per far parte della cinquina finale.

I finalisti alla LXXV edizione del Premio Strega #PremioStrega2021 pic.twitter.com/qmeNdxtAqb — PremioStrega (@PremioStrega) June 10, 2021

La novità più grande della 75esima edizione, tuttavia, è stata la location. Non più Roma, ma il teatro Romano di Benevento, città in cui ha sede l’azienda Strega, produttrice del celebre liquore e sponsor della rassegna sin dall’anno d’esordio, il 1975. Avrà luogo, invece, al Ninfeo di Valle Giulia, nella Capitale, la cerimonia di proclamazione del vincitore. I votanti, su 660 aventi diritto, sono stati seicento, mentre i finalisti sono stati annunciati da Sandro Veronesi, vincitore della scorsa edizione con Il Colibrì (La nave di Teseo) e presidente di giuria della manifestazione in corso.

Di seguito i nomi dei finalisti e le preferenze

Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza), 256 voti

Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo), 221 voti

Donatella di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi), 220 voti

Giulia Caminito, L’acqua del lago non è mai dolce, 215 voti

Andrea Bajani, Il libro delle Case (Feltrinelli), 203 voti