Premio Pulitzer 2023, annunciati i vincitori: chi sono

Puntuale come ogni anno, è arrivata la giornata per l’assegnazione del premio Pulitzer 2023: tra i lavori premiati, come riportato dal New York Times, uno speciale sulla città assediata di Mariupol e l’invasione ucraina con le morti a Bucha; un lavoro sulle le conseguenze sulla vita quotidiana della sentenza Roe vs Wade del 1973 e ancora un reportage sulla vita delle persone durante la pandemia e un’analisi delle questioni sociali analizzate.

L’elenco dei vincitori del premio Pulitzer 2023

Ecco l’elenco dei premiati di questa edizione:

SERVIZIO PUBBLICO

Il comitato Pulitzer ha premiato l’AP per il lavoro di Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko e Lori Hinnant, citando il loro «coraggioso reportage dalla città assediata di Mariupol che ha testimoniato il massacro di civili nell’invasione russa dell’Ucraina» (Finalisti: Austin American-Statesman, in collaborazione con USA Today Network; Il WashingtonPost);

Il Los Angeles Times è stato premiato per «aver rivelato una conversazione segretamente registrata tra funzionari della città che includeva commenti razzisti», seguito da un’ulteriore copertura che esplorava le questioni razziali nella politica locale (Staff dei finalisti del New York Times: Josh Gerstein, Alex Ward, Peter S. Canellos, Hailey Fuchs e Heidi Przybyla);

RELAZIONE ESPLICATIVA Il lavoro della signora Dickerson è stato un «resoconto approfondito e convincente della politica dell’amministrazione Trump che ha separato con la forza i bambini migranti dai loro genitori» (Finalisti Duaa Eldeib di ProPublica; Terrence McCoy del Washington Post);

NOTIZIE LOCALI La categoria dei reportage locali di quest’anno ha avuto come vincitori John Archibald, Ashley Remkus, Ramsey Archibald e Challen Stephens di AL.com premiati per aver smascherato come «le forze di polizia nella città di Brookside depredavano i residenti per aumentare le entrate». Anna Wolfe del Mississippi Today ha vinto per aver riferito di come un ex governatore del Mississippi ha indirizzato milioni di dollari del welfare statale a beneficio di familiari e amici, incluso il campione di calcio Brett Favre.

SEGNALAZIONE NAZIONALE Caroline Kitchener del Washington Post è stata premiata per «la cronaca risoluta che ha catturato le complesse conseguenze della vita dopo Roe v. Wade», inclusa la storia di un’adolescente in Texas che ha dato alla luce due gemelli dopo che le restrizioni le hanno negato l’aborto. (Finalisti Stephania Taladrid, scrittrice collaboratrice, The New Yorker; Joshua Schneyer, Mica Rosenberg e Kristina Cooke di Reuters);

NOTIZIE INTERNAZIONALI Lo staff del New York Times ha vinto per la copertura dell’invasione russa dell’Ucraina, inclusa un’indagine sulle morti ucraine nella città di Bucha;

ARTICOLI CARATTERISTICI: Eli Saslow, The Washington Post ha vinto per «evocative narrazioni individuali» su persone alle prese con la pandemia, i senzatetto, la dipendenza e la disuguaglianza negli Stati Uniti. Da allora Saslow ha lasciato il Post, entrando a far parte del New York Times a febbraio;

FOTO DELLE ULTIME NOTIZIE: The Associated Press. Un team di fotografi AP ha vinto il Pulitzer per le immagini “uniche e urgenti” delle prime settimane dell’invasione russa dell’Ucraina;

SERVIZIO FOTOGRAFICO: Christina House del Los Angeles Times ha vinto per «uno sguardo intimo» sulla vita di una donna incinta di 22 anni che vive per strada in una tenda;

COMMENTO: Kyle Whitmire, AL.com. Kyle Whitmire di AL.com, Birmingham ha vinto per «parole misurate e persuasive» che documentano come l’eredità confederata dell’Alabama persista ancora;

CRITICA: Andrea Long Chu della rivista New York ha vinto per le recensioni di libri che impiegano “obiettivi culturali multipli” per esplorare questioni sociali;

EDITORIALE: i giornalisti del Miami Herald, Nancy Ancrum, Amy Driscoll, Luisa Yanez, Isadora Rangel e Lauren Costantino, Miami Herald, hanno vinto per una serie di editoriali sull’incapacità dei funzionari pubblici della Florida di fornire servizi e servizi finanziati dai contribuenti a lungo promessi ai residenti;

ILLUSTRAZIONI: la collaboratrice del New York Times Mona Chalabi ha vinto per le illustrazioni che combinano rapporti statistici con analisi per aiutare i lettori a comprendere l’immensa ricchezza e il potere economico del fondatore di Amazon Jeff Bezos;

GIORNALISMO AUDIO: premiato lo staff di Gimlet Media, in particolare a Connie Walker, le cui indagini sul passato travagliato di suo padre hanno rivelato una storia più ampia di abusi su centinaia di bambini indigeni in una scuola residenziale in Canada.

I vincitori del premio Pulitzer per le arti

Per le arti, sono stati premiati per le rispettive categorie: