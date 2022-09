Oscar, verso le nomination: ecco i 12 film che vogliono rappresentare l’Italia

A sei mesi dalla cerimonia di consegna, che si terrà a Los Angeles il prossimo 12 marzo 2023, inizia la trafila ufficiale che potrebbe portare una pellicola italiana a concorrere agli Oscar per miglior film straniero. Il primo passo sarà formalizzato il prossimo 26 settembre. Una commissione di selezione istituita dall’Anica su richiesta dell’Academy, infatti, valuterà e voterà il titolo migliore tra 12 candidati. Il vincitore andrà a concorrere per entrare nella shortlist di possibili candidati alla statuetta. Dopo, il 24 gennaio 2023, saranno ufficialmente annunciate le Nomination. Un percorso non semplice, con l’Italia a sperare di rientrare tra i papabili, come accaduto lo scorso anno con la nomination a È stata la mano di Dio.

I 12 film candidati: ci sono Avati, Martone e Crialese

Difficile dire con così tanti mesi d’anticipo se l’Italia sarà inserita tra i Paesi nominati per l’International Feature Film Award per il secondo anno di fila. Dopo la scalata di È stata la mano di Dio, che poi non ha trionfato, sono 12 le pellicole a volerne emulare il percorso, sperando poi in un esito diverso. Ci sono registi del calibro di Pupi Avati, Mario Martone e Michele Placido: il primo con il suo Dante, il secondo con il film Nostalgia e il terzo con L’Ombra di Caravaggio. Tra i 2 figura anche L’immensità di Emanuele Crialese, con Penelope Cruz, pellicola molto apprezzata alla Mostra del cinema di Venezia. E ancora Chiara di Susanna Nicchiarelli, Il colibrì di Francesca Archibugi, Giulia di Ciro De Caro, Mindemic di Giovanni Basso, Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Piccolo corpo di Laura Samani, Il signore delle formiche di Gianni Amelio e La stranezza di Roberto Andò.

Il palmares dell’Italia: 14 statuette su 29 candidature

Dal 1948 a oggi l’Italia vanta ben 14 premi Oscar conquistati nella categoria rivolta ai migliori film internazionali. Si parte dai tre Oscar speciali, vinti da Sciuscià e Ladri di Biciclette, entrambi di Vittorio De Sica, e da Le mura di Malapaga di René Clément. Erano il 1948, il 1950 e il 1951. Poi è arrivata la doppietta di Federico Fellini, che tra ’57 e ’58 ha trionfato prima con La strada e poi con Le notti di Cabiria. Sei anni dopo, nel 1964, l’Italia torna al successo ancora grazie a Fellini, stavolta con 8½. L’anno seguente vince Vittorio De Sica, con Ieri, oggi, domani, e lo stesso regista si ripeterà nel 1972 grazie a Il giardino dei Finzi Contini. Intanto nel ’71 Elio Petri conquista l’Oscar con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e nel ’75, invece, sarà il momento di Amarcord, per il poker di premi felliniani. Ci vogliono 15 anni prima di tornare a vincere: ci riesce Giuseppe Tornatore con Nuovo cinema Paradiso nel 1990, imitato da Gabriele Salvatores nel ’92 con Mediterraneo. Celebri gli ultimi due vincitori italiani: La vita è bella di Roberto Benigni nel ’99 e La grande bellezza di Paolo Sorrentino nel 2014.