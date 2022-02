Oscar 2022, È stata la mano di Dio di Sorrentino candidato come miglior film straniero

Paolo Sorrentino ce l’ha fatta ancora. È stata la mano di Dio è ufficialmente uno dei cinque lungometraggi candidati nella categoria miglior film straniero agli Academy Awards 2022. Ad annunciarlo sono stati Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross, gli attori che hanno presentato tutte le candidature per ogni singola categorie durante una lunga diretta streaming sul sito Oscar.com. Una nomination che ricalca quella di otto anni fa con La grande bellezza.

Miglior film straniero: ecco la cinquina candidata

È stata la mano di Dio se la vedrà con altre quattro pellicole di tutto il pianeta. La categoria, che da quest’anno si chiama Best international feature film, vedrà nuovamente la presenza di un film italiano dopo ben 8 anni. Nel 2014 c’era riuscito proprio Paolo Sorrentino con La grande bellezza. Non sarà una sfida semplice, però, per l’opera del regista nostrano. Il grande favorito per la statuetta sembra essere il film giapponese Drive My Car, che ha ricevuto anche le nomination come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura. La cinquina è poi completata da Flee (Danimarca), Lunana: A Yak in the Classroom (Buthan) e La peggiore persona al mondo (Norvegia).

Il successo di È stata la mano di Dio

Grande soddisfazione per l’Italia, quindi, ma soprattutto per Paolo Sorrentino. È stata la mano di Dio continua ad avere riscontri positivi in gran parte del pianeta. Proprio pochi giorni fa il regista ha rivelato il finale alternativo con una delle canzoni protagoniste del Festival di Sanremo 2022, Ciao Ciao de La rappresentante di lista. A fine gennaio erano arrivati i complimenti di Robert De Niro, mentre resta viva la delusione per la mancata conquista del Golden Globe per il miglior film straniero, dopo la nomination di inizio dicembre. Sorrentino si consola guardando indietro, alla vittoria del Leone d’argento al Festival del cinema di Venezia.

Academy Awards, tre nomination per l’Italia

Non saranno soltanto Paolo Sorrentino ed È stata la mano di Dio a rappresentare l’Italia durante la prossima cerimonia dei premi Oscar, che si terrà il 27 marzo a Hollywood. Tra i canditati, infatti, figurano anche Massimo Cantini Parrini, nominato per i costumi del film Cyrano, e il regista Enrico Casarosa con il suo Luca, tra i migliori film d’animazione. Un risultato importante per entrambi, che ora aspetteranno un altro mese e mezzo per sapere se il sogno di trionfare agli Oscar diventerà realtà.