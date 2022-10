Premio Nobel per la chimica 2022 a Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless

Il Premio Nobel per la Chimica 2022 va a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless. L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato di aver assegnato il riconoscimento per «lo sviluppo della click chemistry e della chimica bioortogonale».

L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha comunicato i nomi dei vincitori del premio Nobel per la Chimica 2022. Il riconoscimento va a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless per «lo sviluppo della click chemistry e della chimica bioortogonale». Esso segue quelli già assegnati a Svante Paabo, per la Medicina, e ad Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger per la Fisica. Durante la settimana altre personalità saranno premiate con le onorificenze nel campo della Letteratura, della Pace e dell’Economia.

Per quanto riguarda il Nobel per la Chimica 2022, a Barry Sharpless e Morten Meldal la commissione ha riconosciuto un contributo fondamentale nella semplificazione dei processi complessi. I due scienziati hanno gettato le basi per una forma funzionale di chimica – la “click” chemistry, termine inglese che si può tradurre come “chimica a scatto” – in cui i blocchi molecolari si uniscono in modo rapido ed efficiente. Carolyn Bertozzi ha invece portato la click chemistry in una nuova dimensione e ha iniziato a utilizzarla negli organismi viventi.

Nella nota che accompagna l’assegnazione del Premio, infatti, si legge: «I chimici sono stati a lungo guidati dal desiderio di costruire molecole sempre più complicate. Nella ricerca farmaceutica, ciò ha spesso comportato la ricreazione artificiale di molecole naturali con proprietà medicinali, portando a sintesi molecolari ammirevoli, ma che generalmente richiedono tempo e sono molto costose».

La click chemistry ha dunque permesso una notevole semplificazione dei processi più complessi. La chimica bioortogonale ha invece dato la possibilità di effettuare reazioni chimiche all’interno di organismi viventi senza interferire con i numerosissimi processi biochimici naturali concomitanti. I tre ricercatori si divideranno un premio di 10 milioni di corone svedesi (pari a circa 920.000 euro).