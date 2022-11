Il Premio Nobel per la pace Ales Bialiatski rischia 12 anni di prigione

Rischia fino a 12 anni di carcere con l’accusa di contrabbando Ales Bialiatski, il premio Nobel per la Pace bielorusso, secondo quanto rivela la ong Viasna. L’organizzazione umanitaria ha raccontato che l’uomo, già incarcerato nel 2021 in Bielorussia, è accusato di aver trasportato denaro all’interno del proprio Paese per utilizzare in favore dei gruppi di opposizione. Questi finanziamenti e l’aver importato denaro in maniera illegale rischiano, secondo la legge attuale, di tenere in galera Bialiatski da 7 a 12 anni, nel caso in cui venisse dichiarato colpevole. Con lui anche due collaboratori già arrestati e un terzo imputato, attualmente in esilio all’estero.

Bialiatski non può ritirare il Nobel

Difficile che Bialiatski riesca a uscire dal carcere, dove è stato confinato già nei mesi scorsi. Tanto che l’uomo non ha potuto ritirare il Premio Nobel assegnato lo scorso 7 ottobre dal Comitato a tre ong di Paesi colpiti da guerra e repressione, Ucraina, Russia e Bielorussia. La stessa pagina twitter ufficiale del comitato qualche giorno fa aveva paragonato la sua situazione a quella di Carl von Ossietzky, giornalista tedesco che nel 1935 non poté ritirare il suo Nobel perché imprigionato dal regime nazista.

What do these laureates have in common? The 2022 peace laureate Ales Bialiatski (left) is under arrest and will be unable to collect his #NobelPrize. Similarly, journalist Carl von Ossietzky (right) was also under arrest at the time of his award and could not collect his prize. pic.twitter.com/2f9yuYJdKX — The Nobel Prize (@NobelPrize) November 23, 2022

Bialiatski arrestato per la prima volta nel 2011

Per Bialiatski non si tratta della prima volta agli arresti. La sua vita dedicata alle vittime delle guerre è iniziata nel 1989, quando era direttore del Museo Letterario Maksim Bogdanovich di Misnk e assisteva le vittime dello stalinismo. Poi ha fondato la ong Viasna nel 1991, mentre nel 2011 è stato arrestato per la prima volta, accusato di evasione fiscale. In realtà aveva aperto un conto bancario per raccogliere fondi per la sua organizzazione. L’accusa si è tramutata all’epoca in condanna e ha passato in prigione ben 4 anni. Poi il nuovo arresto nel 2021, con la stessa accusa. Ora arriva quella di contrabbando, che potrebbe non farlo uscire per 12 anni.