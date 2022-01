Materiale d’archivio studiato di recente in Svezia ha fatto luce su inediti retroscena del processo che ha portato Pablo Neruda a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1971. Secondo quanto si legge nei documenti dell’Accademia di Stoccolma, infatti, il poeta cileno avrebbe rischiato di non essere insignito del riconoscimento a causa di idee politiche «vicine al comunismo e, per questo, poco affini con lo scopo del premio».

Problemi di incompatibilità

Rimasti segreti per oltre 50 anni, l’elenco degli scrittori in lizza e i giudizi dei membri della commissione hanno dimostrato come, sebbene al momento della premiazione Neruda fosse stato coperto di elogi per «una poesia in grado di restituire ai lettori il destino e i sogni di un intero continente», dietro le quinte diverse figure dell’Accademia Svedese avevano manifestato non pochi dubbi in merito alla sua vittoria. Secondo la giornalista Kaj Schueler, che si è occupata di condurre una ricerca sulla vicenda per il quotidiano Svenska Dagbladet, a farli tentennare sarebbe stata l’incompatibilità tra le sue odi a Stalin e una delle clausole imposte da Alfred Nobel, secondo cui il riconoscimento sarebbe dovuto andare «alla persona che, meglio di chiunque altro, si fosse distinta per le sue opere in una direzione ideale».

L’opposizione di Anders Österling

Una visione abbracciata anche dal presidente della giuria Anders Österling che, pur non potendo negare «la potenza, il dinamismo e la vitalità dei versi», si chiedeva quanto il loro essere manifestamente politicizzati potesse essere in linea con la storia e gli obiettivi di un premio così importante come il Nobel. «Il modo di pensare di uno scrittore, che sia un marxista, un sindacalista o un anarchico, appartiene alla sua libertà», scrisse Österling nel 1963, «Tuttavia, Neruda è fin troppo schierato e le sue opere sono pregne di propaganda. Per questo motivo, dichiaro di avere delle riserve sulla sua candidatura, seppur non mi permetta di rifiutarla a priori». Non si trattava della sua prima opposizione: Österling aveva provato a ostare anche la nomina di Ezra Pound, perché portavoce di «idee contro natura» e quella di Samuel Beckett, tacciato di essere «esageratamente nichilista». Nel primo caso, riuscì nel suo intento, visto che Pound non vinse, nel secondo, invece, come per Neruda, i meriti dell’autore ebbero la meglio sulle sue rimostranze.

Anche Eugenio Montale tra gli scrittori candidati nel 1971

L’apertura degli archivi ha permesso di scoprire i nomi dei restanti candidati all’edizione 1971. Tra questi, WH Auden, James Baldwin, Jorge Luis Borges, Patrick White, André Malraux ed Eugenio Montale, che si sarebbe aggiudicato l’ambita medaglia qualche anno dopo, nel 1975. Scarsa, invece, la rappresentazione femminile, con una sola donna in lista: la poetessa estone Marie Under.